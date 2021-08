Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre, Katie scoprirà che suo marito ha dichiarato di amare Brooke e dirà all'uomo di volerlo lasciare. Inoltre Brooke chiederà a Ridge di lottare per tornare insieme, mentre Liam difenderà Hope e riterrà che Kelly potrà tornare da sua madre solo quando guarirà.

Katie scopre che Bill ha dichiarato il suo amore a Brooke

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 30 agosto al 5 settembre, Brooke si recherà da Ridge, ma troverà l'uomo in camera da letto con Shauna. [VIDEO] Intanto Katie si troverà fuori dallo studio di Bill e udirà una conversazione tra il marito e Quinn. La Logan apprenderà che l'uomo ha dichiarato il proprio amore a Brooke. A questo punto Katie chiederà immediate spiegazioni, ma Bill non sarà in grado di dire nulla. In tutto questo Brooke chiederà i motivi della presenza della Fulton insieme a Ridge, ma alla fine sarà lei a dover dare conto delle parole rivolte a Bill. Inoltre Shauna rassicurerà Quinn che la storia d'amore tra Brooke e Ridge è ormai finita.

Shauna ribadisce a Brooke che ormai è lei la signora Forrester

Secondo le anticipazioni televisive fino al 5 settembre, Ridge sarà deluso dal comportamento tenuto da Brooke, ma quest'ultima inviterà a più riprese l'uomo a combattere per recuperare il loro legame. Intanto Shauna incontrerà Logan e le ribadirà che ora lei è la moglie di Ridge e che non lo tradirà mai, a differenza di quanto fatto da lei.

Successivamente la Fulton con molta gioia annuncerà a Flo di essere la nuova signora Forrester. Inoltre Katie confesserà al marito l'intenzione di volersi separare da lui.

Nel frattempo Quinn sarà molto entusiasta e Ridge rifletterà sul fatto di consolarsi con Shauna. In tutto questo Bill scongiurerà Brooke di dare un'altra possibilità alla loro storia, ma la donna risponderà dicendo che dovrà stare con sua moglie.

Mentre i due parleranno, ad ascoltarli ci sarà pure Katie. Zoe e Carter invece si scambieranno un tenero bacio.

Steffy ripensa ai tempi passati con Liam

In base agli spoiler della prossima settimana, Ridge si troverà in piscina con Shauna e le chiederà notizie sul matrimonio. Intanto Hope e Liam saranno insieme a Kelly, con Steffy che ripenserà alla famiglia che non ha potuto creare con Liam. Thomas spronerà la sorella a confessare tutti i suoi sentimenti. Inoltre Thomas si infurierà quando scoprirà che Kelly non è tornata a casa della sorella la sera precedente e la stessa cosa farà la Forrester.

Nel frattempo Hope si renderà conto che Steffy ha qualche problema e mentre le due ragazze discuteranno, arriverà il dottore Finnegan a placare gli animi.

Infine Liam capirà che Kelly dovrà tornare da Steffy solo quando lei è pienamente guarita, mentre la Forrester chiederà un'altra dose di antidolorifici per rendere meno dolorosa la sua convalescenza.