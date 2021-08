Dalla stagione 2021-2022 Mediaset dovrebbe dire addio a Temptation Island, uno dei reality che ha raccolto maggior successo in termini di ascolti nel corso delle ultime stagioni televisive. L'edizione andata in onda lo scorso luglio sarebbe dunque l'ultima, almeno prodotta dalla Fascino.

La casa di produzione di Maria De Filippi, infatti, non ha trovato l'accordo con la Banijay, che detiene i diritti internazionali del programma. A riportarlo è Tv Blog, secondo cui Mediaset sta lavorando, insieme alla Fascino, a un nuovo programma da mandare in onda nell'estate del 2022.

Anche nel nuovo progetto dovrebbero essere protagoniste le coppie

I dettagli del nuovo programma sono ancora top secret, pare certo che Maria De Filippi lo produrrà ma non lo condurrà. Per la presentatrice, infatti, sono previsti già tanti impegni a partire dal prossimo autunno, quando partirà Amici e Tu Si Que Vales. Nel 2022, poi, è prevista una nuova edizione di C'è posta per te, oltre che i serali di Amici.

Tornando al nuovo programma del Biscione, questo dovrebbe avere ancora al centro delle coppie e dovrebbe ispirarsi al programma (progettato ma mai realizzato) chiamato Ultima Fermata, che negli scorsi anni sarebbe dovuto andare in onda con la conduzione di Stefano De Martino.

Una sorta di Temptation Island che però sarebbe completamente di proprietà della Fascino (controllata al 50% da Maria De Filippi e l’altra da Rti-Mediaset)

Fascino ha ancora i diritti di riproduzione

La realizzazione di un Temptation Island rivisitato potrebbe essere facilitata dal fatto che la Fascino detiene ancora i diritti di riproduzione del reality finora condotto da Filippo Bisciglia.

Non è la prima volta che Maria De Filippi si trova a dover gestire la perdita di un programma: negli scorsi anni fece discutere il passaggio di Italia's Got Talent da Mediaset al gruppo Sky-Tv8. Per fronteggiare tale perdita, all'epoca la De Filippi decise di investire su Tu Si Que Vales. Una mossa che si è rivelata essere azzeccata, visto il successo di ascolti che riesce a ottenere oggi il programma del sabato sera di Canale 5.

Fascino, poi, è anche forte di bilanci economici più che solidi. Come riporta il quotidiano Italia Oggi, infatti, la società di Maria De Filippi ha ottenuto numeri record nel 2020, nonostante lo scoppio della pandemia da Covid-19. La società ha infatti incassato dalle produzioni di tutti i programmi tv una somma pari a 59,5 milioni di euro. A questi vanno aggiunti 2,84 milioni di ricavi provenienti dalle sponsorizzazioni e 1,5 milioni provenienti, invece, dal sito WittyTv. Ciò ha permesso alla società di chiudere con un bilancio in positivo di 6,39 milioni, in crescita rispetto a quello del 2019.