Temptation Island è giunto al termini da un paio di settimane, ma alcuni protagonisti del docu-reality continuano ad essere al sotti i riflettori. Questa volta, al centro delle polemiche ci sono Jessica Mascheroni e Alessandro Autera. Scendendo nel dettaglio, secondo la segnalazione di un utente, la coppia potrebbe essersi lasciata prima di partecipare al programma di Canale 5.

La segnalazione

Tramite il suo profilo Instagram, Deianira Marzano ha condiviso con i suoi followers un messaggio ricevuto da un utente. La ragazza ha sollevato dei dubbi su Jessica e Alessandro, che potrebbero esserci lasciati prima di partecipare a Temptation Island.

Come riportato nei messaggi, la ragazza ha visto Autera e la sua attuale compagna Carlotta Adacher - ex tentatrice di Alessandro - in un locale al tavolo di altre persone. Ma non è tutto, poco distante era presente anche la sua ex Jessica Mascheroni mentre si baciava con un ragazzo misterioso. Secondo la ragazza, è impossibile che due persone che abbiano condiviso tanto tempo insieme abbiano già voltato pagina: "Per me è tutta una finzione il fatto che stavano insieme, impossibile come cosa".

Al momento si tratta solamente di supposizioni, in quanto i due diretti interessati non hanno confermato o smentito il Gossip sul loro conto.

Il percorso dell'ex coppia

Jessica Mascheroni aveva deciso di scrivere alla redazione di Temptation Island per dare una svolta al rapporto con Alessandro Autera: la partecipante riteneva che il suo compagno fosse diventato monotono durante la convivenza.

All'interno dei rispettivi villaggi, lui si è avvicinato a Carlotta mentre lei a Davide.

Di fronte ad un presunto tradimento di Mascheroni, Alessandro aveva richiesto il falò di confronto. Terminato il faccia a faccia, la coppia aveva deciso di interrompere la relazione.

Alessandro frequenta la single Carlotta

Dopo la rottura con Jessica Mascheroni, Alessandro Autera ha ritrovato la serenità.

L'ex protagonista di Temptation Island ha deciso di continuare la conoscenza lontano dai riflettori con la single Carlotta Adacher. Il giovane ha annunciato la novità con uno scatto su Instagram. Nel dettaglio, Alessandro ha spiegato di avere capito fin da subito che Carlotta potesse essere la sua donna ideale. Sebbene Autera - in un momento di rabbia - avesse deciso di chiudere con la sua tentatrice, ha poi ammesso che quando si provano dei sentimenti importanti è giusto tornare sui propri passi.

Dal canto suo, Carlotta ha confidato di non essere interessata al giudizio della gente. Per lei l'unica cosa che conta è la felicità.