Durante le puntate di Una vita in programma su Canale 5 dal 30 agosto al 5 settembre 2021, la perfida Genoveva Salmeron, dopo aver lasciato il carcere, farà di tutto per far sì che il marito Felipe Alvarez Hermoso venga osteggiato dai residenti di Acacias.

Dopo essere stato accusato ingiustamente di abusi da Laura Alonso, l'avvocato verrà cacciato di casa dalla moglie. Felicia Pasamar, intanto, si accorgerà di una certa complicità in corso tra sua figlia Camino e Anabel Bacigalupe.

Una vita, trame sino al 5 settembre: Laura accusa Felipe di essersi approfittato di lei

Gli spoiler degli episodi di Una Vita che verranno trasmessi da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre 2021 rivelano che Laura, in preda alla disperazione, farà credere a Genoveva che suo marito Felipe abbia approfittato di lei: in realtà questa vicenda farà parte del patto che la domestica ha stretto con la dark-lady dopo essere stata ricattata da lei.

Alvarez Hermoso si difenderà dalle accuse dell'inserviente ma Salmeron, dopo aver finto di non credere al marito, lo caccerà di casa: i vicini rimarranno sconvolti quando apprenderanno che l'avvocato è stato accusato di aver tradito la moglie.

Laura, per tenersi un po' lontana dai pettegolezzi sull'accaduto, andrà via dal paese per qualche giorno.

Genoveva invece si introdurrà in casa di Felipe per impossessarsi di un biglietto scritto dalla defunta Marcia. Dopo un po' l'avvocato riceverà una strana lettera dalla compianta brasiliana, e in quegli attimi rivivrà il suo dolore per la terribile perdita. Alvarez Hermoso scatenerà la sua ira contro la moglie sotto lo sguardo di Marcelina, e Genoveva approfitterà della situazione per fare in modo che gli abitanti di Acacias si schierino dalla sua parte.

Nel frattempo Laura farà visita alla sorella malata, mentre Salmeron chiederà a Velasco di attuare un piano per screditare nuovamente Felipe: quest'ultimo perderà ancora una volta le staffe quando leggerà un'altra missiva di Marcia. Il legale si sfogherà con i suoi amici Ramon e Liberto e, quando sarà in procinto di mostrargli le lettere, si renderà conto che sono sparite.

Felicia si accorge della vicinanza tra sua figlia Camino e Anabel, Alvarez Hermoso viene citato in giudizio

Felicia deciderà di affrontare Marcos dopo aver capito che non ha intenzione di lasciare il quartiere. La ristoratrice, dopo essere venuta a conoscenza delle menzogne di Bacigalupe grazie a Marcela, finirà per avere un'altra preoccupazione, poiché si accorgerà che c'è qualcosa che non va nella vita coniugale di sua figlia Camino e Ildefonso.

Felicia, quando si renderà conto della vicinanza tra Anabel e Camino, inizierà a sospettare che tra le due possa esserci una relazione.

Successivamente, la proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX apprenderà che Marcos è arrivato ad Acacias 38 per lei: Felicia prenderà le distanze dall'uomo, convinta che non sia sincero.

Ildefonso invece continuerà a non avere alcun rapporto intimo con la moglie, nonostante l'abbia rassicurata sul loro matrimonio. Intanto Camino sarà al settimo cielo nel momento in cui riceverà una lettera da Maite. Felicia fraintenderà la reazione della figlia e, di conseguenza, organizzerà un incontro con Anabel.

Infine Felipe e Genoveva litigheranno nuovamente, ma questa volta per strada. In seguito a questo episodio, l'avvocato verrà citato in giudizio. Nelle puntate successiva si scoprirà che Alvarez Hermoso è stato denunciato per abbandono del tetto coniugale.