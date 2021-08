Sabato 7 agosto, Claudia e Ste di Temptation Island hanno convolato a nozze. All'evento erano presenti anche alcuni ex protagonisti del docu-reality di Canale 5.

Su Instagram, Jessica Mascheroni si è resa protagonista di un siparietto comico con Manuela Carriero e Floriana. La 34enne ha ironizzato sulla macchina che in passato le ha regalato l'ex Alessandro Autera, e che questi aveva citato più volte durante Temptation. L'impiegata lombarda ha poi chiarito che tra di loro adesso c'è solo amicizia.

Jessica scherza sull'auto di Alessandro

Claudia e Ste hanno invitato alcuni compagni d'avventura di Temptation Island: al matrimonio c'erano solo le coppie di concorrenti, ma non i tentatori e le tentatrici.

In una Instagram Stories, Jessica Mascheroni ha immortalato l'auto che le aveva regalato il suo ex compagno Alessandro Autera. La 34enne, in compagnia di Manuela e Floriana, ha ironizzato: "Svengo, ma di cosa stiamo parlando?". La giovane ha ripreso ironicamente le parole utilizzate dal suo ex durante il falò di confronto.

Alessandro ha più volte dichiarato di avere regalato all'allora fidanzata Jessica un Range Rover. Nella rabbia, il 28enne aveva più volte rimarcato: "Le ho dato tutto, le ho comprato il Range Rover. Me lo compro e me lo brucio".

Jessica e Alessandro: in che rapporti sono oggi

Dopo aver visto il post su Instagram di Jessica, alcuni fan della coppia hanno ipotizzato un ritorno di fiamma con Alessandro.

A questo punto, i due diretti interessati hanno deciso di intervenire.

Autera, sempre su Instagram, ha rivelato di aver ricevuto in poco tempo numerosi messaggi in seguito alla storia pubblicata dall'ex fidanzata sulla vettura che le aveva regalato. A tal proposito, l'imprenditore milanese ha precisato che in questo momento è single, evidenziando che con Jessica: "Siamo amici, non c'è più nulla".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infine ha aggiunto che, per carattere, è una persona che non porta rancore.

In un secondo momento è intervenuta anche Mascheroni per fare chiarezza sui rapporti attuali che ci sono con Alessandro, ribadendo: "Siamo amici, l'amicizia esiste".

La coppia ha preso strade separate

Jessica Mascheroni aveva deciso di partecipare a Temptation Island per dare una svolta al rapporto con Alessandro Autera: la giovane riteneva che, una volta iniziata la convivenza, il compagno fosse diventato un po' troppo monotono.

Durante il programma, la 34enne si è avvicinata al single Davide, ex corteggiatore di Uomini e Donne. L'atteggiamento di Jessica ha portato poi Alessandro a lasciarsi andare con la single Carlotta.

Autera, pensando di essere stato tradito dalla compagna, ha chiesto il falò di confronto immediato. Nel corso del faccia a faccia, la coppia ha elencato tutti i suoi problemi. Infine, quando Filippo Bisciglia ha rivolto a entrambi la fatidica domanda conclusiva, sia Mascheroni che Autera hanno palesato l'intenzione di lasciare la trasmissione separatamente: Alessandro ha continuato a frequentare la tentatrice che ha conosciuto al reality, mentre Jessica no.