Cresce l'attesa per le prime registrazioni di Uomini e donne. Come confermato dall'autrice Raffaella Mennoia, il 24 agosto ci saranno le riprese delle prime puntate dell'edizione 2021/2022 del fortunato dating show dei sentimenti, che tornerà in onda da lunedì 13 settembre su Canale 5. Alla prima registrazione ci sarà la presentazione dei nuovi quattro tronisti della stagione, ma pare che non sia prevista la presenza in studio delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, così come è successo nelle stagioni precedenti del programma di Maria De Filippi.

Il 24 agosto la prima registrazione di Uomini e donne 2021/2022

Nel dettaglio, le prime registrazioni delle ultime edizioni di Uomini e donne hanno accolto in studio anche i protagonisti di Temptation Island, il reality show delle tentazioni in onda durante l'estate su Canale 5.

Questa volta però, in vista della prima registrazione del 24 agosto, le coppie e i vari protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia non sono stati convocati in studio, così come svelato da Amedeo Venza.

L'esperto di gossip, sul suo profilo Instagram, ha svelato un retroscena su quanto starebbe accadendo dietro le quinte della trasmissione di Maria De Filippi e pare che la non presenza delle coppie di Temptation Island in studio sia dovuta al fatto che qualcuno starebbe cercando di "fare il furbo".

Il retroscena sulle coppie di Temptation Island ospiti a U&D

"Mi è giunta voce che i protagonisti di Temptation Island, al momento, non saranno nello studio di Uomini e donne per i famosi confronti, perché qualcuno sembra voglia fare il furbo", ha ammesso Venza sui social, aggiungendo che qualcuno starebbe creando una relazione ad hoc soltanto per business.

"Siccome la gente non è stupida, qualcuno ha fatto i conti in maniera sbagliatissima", ha proseguito ancora Venza che si è sbilanciato, facendo anche i nomi di due protagonisti che non la conterebbero giusta.

L'attacco di Amedeo Venza contro la coppia Alessandro-Carlotta dopo Temptation

Trattasi di Alessandro e della tentatrice Carlotta, i quali negli ultimi giorni sono stati al centro del gossip dopo aver annunciato la notizia del loro addio definitivo.

Addirittura Alessandro ha rilasciato delle dichiarazioni in cui diceva di non essersi mai considerato fidanzato on Carlotta, dopo la fine di Temptation Island.

Il colpo di scena, però, è arrivato nel momento in cui i due sono apparsi di nuovo insieme, felici e sorridenti in vacanza a Mykonos.

Insomma, sembrerebbe che la produzione di Uomini e donne voglia evitare di dare visibilità a persone che potrebbero prendere in giro il pubblico.