Gemma Galgani, la dama torinese di Uomini e donne, non smette mai di stupire. In vista del suo ritorno in studio per la nuova edizione del dating show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, Gemma ha deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento di chirurgia, dopo che in passato aveva già fatto un lifting al volto.

La dama è uscita allo scoperto, rivelando di essersi sottoposta a un intervento per aumentare la taglia del suo seno, così come confermato anche in una recente intervista rilasciata a Nuovo Tv, settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Prima del ritorno a Uomini e donne, Gemma Galgani si è rifatta il seno

Nel dettaglio, pochi giorni prima dell'inizio delle nuove registrazioni di Uomini e donne 2021/2022, il giornalista Riccardo Signoretti aveva lanciato l'anteprima "bomba" sul conto della dama torinese.

"Gemma si è rifatta il seno", scriveva sui suoi profili social e la notizia è stata poi confermata dalla stessa dama torinese nel corso delle registrazioni di Uomini e donne.

Gemma, infatti, è stata al centro dell'attenzione dopo gli attacchi da parte di Tina Cipollari, la quale non ha gradito per niente questa decisione della sua "nemica giurata", al punto da attaccarla duramente durante il programma, che tornerà in onda da lunedì 13 settembre su Canale 5.

Le prime foto di Gemma Galgani dopo l'operazione al seno

Gemma, però, va avanti per la sua strada, incurante delle critiche di Tina e anche delle polemiche che sono nate sul web dopo l'annuncio del suo intervento chirurgico.

Questa settimana, la dama torinese ha scelto di raccontarsi in anteprima al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, dove ha ribadito di essersi rifatta il décolleté e dove sono state pubblicate anche le prime foto esclusive post operazione.

"Guardate, ora ho il seno di quando ero una ragazzina. Così a Uomini e donne troverò il mio principe", dice Gemma come riportato in copertina sulla rivista di gossip e cronaca rosa.

'Ho ceduto alla vanità', rivela la dama di Uomini e donne dopo l'intervento al seno

E così, dopo questa nuova operazione, la dama torinese sarà pronta a rimettersi in gioco nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dove questa volta spera di poter trovare per davvero il suo principe azzurro.

"Ho ceduto alla vanità", ha dichiarato ancora Gemma a proposito della sua operazione, rispondendo così in maniera indiretta anche ai tantissimi detrattori che in questi giorni hanno puntato il dito contro la sua scelta.

Sui social, infatti, la dama di Uomini e donne è stata inondata di critiche da parte di coloro che ritengono che alla sua età dovrebbe andare al di là dell'aspetto fisico.