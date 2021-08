Cresce l'attesa per la nuova edizione di Uomini e donne. Il dating show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 13 settembre ma le registrazioni cominceranno in anticipo. Anche quest'anno, infatti, la trasmissione verrà registrata diversi giorni prima della reale messa in onda in televisione. I primi appuntamenti in studio saranno quelli dedicati alla presentazione dei nuovi tronisti e al ritorno delle dame e dei cavalieri che si rimetteranno in gioco quest'anno.

Svelata la data della prima registrazione di Uomini e donne 2021/2022

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla programmazione di Uomini e donne, arrivano dall'esperto di gossip Amedeo Venza, che sui social ha fatto sapere le date in cui saranno registrate le nuove puntate di questa attesa edizione del programma dei sentimenti Mediaset.

La prima registrazione è prevista lunedì 23 agosto e, successivamente, martedì 24 agosto ci sarà già la seconda registrazione di questa nuova annata di Uomini e donne.

Un doppio appuntamento, durante i quali ci sarà la presentazione ufficiale dei quattro nuovi tronisti che si metteranno in gioco nel corso della stagione, pronti a cercare la loro anima gemella. La novità di questa edizione del programma dei sentimenti, riguarderà il debutto della tronista transessuale, che si metterà in gioco con la speranza di trovare una persona in grado di amarla senza fare discriminazioni.

Il debutto della tronista trans a U&D

Una scelta che ha già fatto discutere in rete e sui social, anche se moltissime persone hanno spezzato una lancia a favore di Maria De Filippi, ritenendo giusta la scelta di aprire le porte della sua trasmissione anche a una situazione "nuova" rispetto al solito.

Del resto la conduttrice di Uomini e donne aveva dimostrato la sua apertura mentale già qualche anno fa, quando scelse di dare spazio all'interno del suo programma, a un tronista gay. In attesa di scoprire chi sarà la tronista trans di questa edizione, nel corso della prima registrazione del 23 agosto ci sarà spazio anche per il ritorno dei protagonisti del trono over.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Confermato il ritorno di Gemma a Uomini e donne

Come vi abbiamo anticipato su Blasting News qualche giorno fa, è confermata la presenza di Gemma Galgani. Contrariamente a quanto è stato detto sui social nei giorni scorsi, la dama torinese non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua seduta nello studio dei sentimenti di Maria De Filippi.

Gemma Galgani, quindi, continuerà ad essere una delle protagoniste indiscusse del trono over, pronta a rimettersi in discussione con la speranza di trovare il vero amore.