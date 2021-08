L'appuntamento con Un posto al sole proseguirà per tutto il mese di settembre 2021 in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi, rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà Clara, la quale si ritroverà a vivere una situazione decisamente complessa dal punto di vista sentimentale. La donna, infatti, si ritroverà divisa tra il suo ex Alberto e la nuova fiamma Patrizia, con la quale sembrava che stesse nascendo una relazione seria.

La crisi di Clara: anticipazioni Un posto al sole settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole che saranno trasmesse a settembre 2021, rivelano che Clara sarà al centro della scena e potrebbe ritrovarsi coinvolta un vero e proprio triangolo sentimentale.

Stando a quanto apprende Blasting News, la donna sarà protagonista di un momento particolarmente complicato che la porterà a fare i conti col suo passato.

Clara, infatti, riceverà una dichiarazione del tutto inaspettata da parte di Alberto Palladini, col quale aveva deciso di chiudere ogni tipo di rapporto per potersi dedicare anima e corpo alla nuova relazione con il giovane Patrizio.

Le parole di Alberto, però, non lasceranno per niente indifferente la donna, la quale si renderà conto soltanto in quel momento di non aver ancora chiuso col suo passato che ormai credeva di essersi lasciato alle spalle.

Clara divisa tra il suo ex Alberto e Patrizio

La presenza di Palladini, infatti, tornerà ad essere al centro dei pensieri di Clara, a discapito quindi della relazione che la donna stava costruendo con Patrizio.

Le anticipazioni di settembre di Un posto al sole, rivelano che proprio quando Ornella e Raffaele si mostreranno più comprensibili nei confronti del figlio e di questa relazione con una donna più grande di lui, ecco che arriverà la "batosta" inaspettata.

Cosa succederà a questo punto? Clara tornerà dal suo ex Alberto, oppure darà fiducia a Patrizio?

Lo scopriremo nelle prossime puntate della soap.

Filippo Sartorti ancora senza memoria: anticipazioni Un posto al sole settembre 2021

E poi, ancora, al centro delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di settembre, ci sarà spazio anche per le nuove vicende legate a Filippo Sartori.

L'uomo, infatti, continuerà ad essere in preda alla perdita di memoria che gli renderà tutto più complicato e difficile.

Come se non bastasse, nei prossimi episodi della seguitissima soap opera di Rai 3, Filippo dovrà gestire anche il ritorno a Napoli di una sua ex fidanzata che tornerà di punto in bianco nella sua vita.

Un periodo non facile per il figlio di Roberto Ferri, che finirà per mettere ulteriormente in crisi il suo rapporto con Serena e la bambina che hanno insieme.