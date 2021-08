Numerosi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate di Love is in the air, la soap opera turca di Canale 5 che sta tenendo compagnia in questi mesi estivi al pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Le anticipazioni riguardanti le puntate che andranno in onda prossimamente in Italia preannunciano che ci saranno dei risvolti clamorosi legati in primis al personaggio di Serkan. L'architetto, infatti, si ritroverà nei guai a causa della nonna di Eda, la quale farà in modo che finisca in prigione.

Il ritorno della nonna di Eda: anticipazioni turche Love is in the air

Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che tutto comincerà nel momento in cui la nonna paterna di Eda, Semiha, si presenterà in città dichiarando di essere la socia misteriosa di Efe, e quindi di essere la legittima proprietaria del 45% delle azioni della Art Life.

Di conseguenza, la nonna di Eda si dirà pronta a gestire l'azienda assieme a Serkan, ma in un secondo momento comunicherà alla nipote le sue reali intenzioni. Semiha, infatti, dirà a Yildiz che se non chiuderà ogni tipo di rapporto con Bolat e la sua famiglia, non ci penserà su due volte a portare a compimento il suo piano per far fallire la Art Life e portarla alla chiusura definitiva.

Un duro colpo per Eda, la quale si renderà conto di essere "sotto ricatto" da parte della nonna proprio nel momento in cui stava provando a riavvicinarsi all'architetto, con la speranza di poter riprendere in mano le redini del loro rapporto sentimentale.

Serkan finisce nei guai: l'architetto viene arrestato

Gli spoiler turchi di Love is in the air evidenziano che Eda comunicherà alla nonna di non avere alcuna intenzione di eseguire i suoi ordini, ma nonostante ciò presto dovrà fare i conti con delle mosse del tutto inaspettate da parte della perfida donna.

Il colpo di scena arriverà nel giorno in cui si celebreranno le nozze di Engin e Piril. Durante i festeggiamenti la polizia farà irruzione e arresterà Serkan. Questi verrà tradotto in carcere con l'accusa di corruzione e falsificazione di licenza per un affare molto importante.

Eda ricattata dalla nonna: anticipazioni turche Love is in the air

Un duro colpo per l'architetto ma anche per Eda che, dopo l'arresto del suo amato, si renderà conto del fatto che dietro tutta questa intricata vicenda si nasconde lo zampino di sua nonna.

Eda quindi si recherà subito da Semiha per chiederle delle informazioni, e lei confermerà di aver falsificato i documenti per far sì che scattassero le manette ai polsi di Serkan.

La perfida nonna di Eda, durante il confronto con la nipote, le ribadirà ancora una volta che c'è un solo modo per scagionare Bolat e farlo uscire di prigione: Yildiz dovrà lasciarlo per sempre e voltare definitivamente pagina, allontanandolo dalla sua vita.