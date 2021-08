L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole è confermato su Rai 3 per tutto il mese di settembre 2021, in prima visione assoluta.

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap rivelano che ci saranno nuovi colpi di scena che sicuramente non deluderanno le aspettative del pubblico. I riflettori saranno ben puntati sul caso di Filippo Sartori: la sua perdita di memoria continuerà a essere al centro delle trame degli episodi di settembre. Sarà dato spazio anche alla crisi sentimentale che si ritroverà a vivere Silvia.

Filippo ancora senza memoria: anticipazioni Un posto al sole settembre 2021

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, le vicende di Filippo continueranno a essere uno dei nodi principali delle trame di Un posto al sole per tutto il mese di settembre.

L'uomo, infatti, continuerà a essere alla prese con la sua perdita di memoria che ha cancellato i ricordi e gli avvenimenti del suo passato recente.

Un duro colpo per Sartori, il quale dovrà affrontare ancora per lungo tempo la crisi dovuta alla perdita di memoria, che metterà a durissima prova il suo rapporto con Serena.

Ma, nel corso degli episodi di Un posto al sole di settembre, Filippo si ritroverà a dover fare i conti anche col ritorno di una donna del suo passato, che tornerà in scena prepotentemente, ossia Viviana.

Viviana ritorna nella vita di Filippo

Con Viviana in passato Filippo ha avuto una relazione durata non tantissimo. La donna, però, tornerà in scena nella vita di Sartori e lo farà in un momento già particolarmente delicato per l'uomo. Cosa succederà a questo punto?

Per quale motivo Viviana ha scelto di ripresentarsi nella vita di Filippo?

Tutto ciò sarà chiarito nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 3.

Inoltre, le anticipazioni di Un posto al sole del mese di settembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le tormentate vicende sentimentali di Silvia.

Silvia divisa in amore: anticipazioni Un posto al sole settembre

La donna, dopo un viaggio di più giorni fatto con suo marito Michele, avrà l'impressione di aver fatto chiarezza coi suoi sentimenti e di aver capito di voler restare al fianco del giornalista.

Peccato, però, che nel momento in cui rimetterà piede a Napoli, si ritroverà a dover fare i conti con Giancarlo.

Quest'ultimo, infatti, si renderà conto di essersi innamorato per davvero di Silvia e la sua assenza per diversi giorni, non ha fatto altro che portarlo ad avere le idee ancora più chiare sui sentimenti che prova nei suoi confronti.

Per questo motivo, le trame di Un posto al sole rivelano che Giancarlo tornerà di nuovo "all'attacco" nei confronti di Silvia e proverà in tutti i modi a conquistarla. Il risultato? Silvia si ritroverà di nuovo in crisi, divisa tra Michele e Giancarlo.