Le anticipazioni di Una Vita annunciano l’arrivo di un nuovo personaggio che farà la corte spudorata a una delle domestiche più amate dai telespettatori. Si tratta di Izam, un ragazzo che Casilda ha conosciuto durante il viaggio in Marocco. Tra i due scatterà l'amore? Inoltre, nelle puntate della soap iberica creata da Aurora Guerra che saranno trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 agosto, Genoveva avrà seri problemi con la gravidanza. La cosa la farà infuriare parecchio la donna che giurerà vendetta al marito Felipe.

Anticipazioni italiane Una Vita: Felipe in colpa per la moglie

Le condizioni di Genoveva appariranno critiche e le donne del quartiere pregheranno per lei, per favorire la sua pronta guarigione. Nel frattempo, Felipe affogherà in un mare di sensi di colpa, l'avvocato temerà che il loro ultimo acceso scontro abbia messo in pericolo la vita della moglie e del bimbo che lei porta in grembo. Gli amici lo rincuoreranno dicendo che il commissario Mendez non ha sospetti su di lui e non intende indagare a fondo sull’accaduto.

Successivamente, il dottor Lugones comunicherà all’avvocato Alvarez-Hermoso una bella e una cattiva notizia: la prima è che donna Salmeron è fuori pericolo, la seconda, invece, è che il nascituro non ce l’ha fatta.

Alodia farà sapere a José che Bellita non è molto entusiasta all’idea di trasferirsi con lui negli Stati Uniti. Ildefonso e Camino andranno a pranzare da Marcos e qui faranno la conoscenza di Anabel.

Casilda fa una richiesta a Rosina, ma lei rifiuta

La domestica Casilda, nelle puntate della longeva soap iberica Una Vita in programma fino a venerdì 27 agosto, chiederà a Rosina qualche giorno di permesso per tornare al paese, ma la consorte di Liberto non accoglierà la sua richiesta.

Ramon, nel frattempo, volerà alto con la fantasia, infatti, l’uomo sognerà di presenziare a un comizio politico e di ricevere grandi apprezzamenti dal pubblico.

Acacias accoglie Izam: spoiler Una Vita, trame puntate dal 23 al 27 agosto

Ad Acacias si aggirerà un berbero che si chiama Izam. In realtà, l’uomo si troverà nel quartiere spagnolo per fare la corte a Casilda, ma quest’ultima non apprezzerà le sue avance.

Infatti, per non farsi trovare da lui, la giovane domestica si coprirà il capo e il volto. Inoltre, si scoprirà che i due si sono conosciuti durante il viaggio in Marocco e da lì Izam non ha fatto altro che pensare a Casilda, ma a quanto pare i sentimenti non sembrano essere corrisposti. L’ex chitarrista Josè inizierà a capire che la moglie Bellita gli sta raccontando bugie e che non vuole lasciare Acacias.

Alodia dirà a Servante che al concorso possono partecipare solo le pensioni gestite da coppie sposate. Nonostante le cure del dottor Lugones, Genoveva continuerà a credere di essere ancora incinta, ma quando scoprirà tutta la verità la dark lady mediterà vendetta contro il responsabile della morte del bambino, ovvero Felipe.

E così, contatterà l'avvocato Velasco e gli farà una proposta. Donna Salmeron vorrà che siano alleati per distruggere insieme l'avvocato Alvarez-Hermoso.