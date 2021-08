Le anticipazioni della soap opera spagnola Una vita riservano diverse novità per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 agosto su Canale 5 alle ore 14:10, Genoveva e Felipe dovranno affrontare una brutta situazione, dopo che la donna perderà il bambino che porta in grembo.

Nonostante l'avvocato sia distrutto dall'accaduto, non verrà creduto da Genoveva, la quale si convincerà che l'uomo sia responsabile della morte del loro figlio. Sarà così che la dark lady contatterà Velasco e chiederà all'uomo di aiutarla a punire Felipe.

Successivamente Camino e Ildefonso faranno la conoscenza di Anabel e di Marcos.

Una Vita: Genoveva perde il bambino

Nelle prossime puntate di Una Vita, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) sarà assai preoccupato per la salute di sua moglie Genoveva (Clara Garrido) e per quella del bambino che porta in grembo, ma i suoi amici resteranno al suo fianco e gli annunceranno che il commissario Mendez non ha intenzione di indagare su di lui. Nel frattempo le donne del quartiere organizzeranno una preghiera collettiva per cercare di favorire la guarigione della Salmeron.

Successivamente Genoveva sarà visitata dal dottor Lugones, il quale dichiarerà la donna fuori pericolo di vita. Poco dopo il medico annuncerà a Felipe che la Salmeron ha perso il bambino.

Bellita non vuole partire per gli Stati Uniti

Alodia confiderà a José che Bellita non vuole partire per gli Stati Uniti, mentre Anabel farà la conoscenza di Camino e Ildefonso, poi pranzerà insieme a loro e in compagnia di Marcos.

Intanto Casilda chiederà a Rosina alcuni giorni di ferie per tornare al suo paese, ma la donna non le darà il permesso.

In seguito Ramon farà uno strano sogno, nel quale si ritroverà a parlare in pubblico.

Casilda, intanto, si ritroverà ad affrontare una spiacevole situazione: la donna incontrerà un tipo assai losco di nome Izam, conosciuto durante un viaggio in Marocco e sarà costretta a coprirsi il capo e il volto nel tentativo di sottrarsi alle sue avance indesiderate.

In realtà Izam proverà dei veri sentimenti per Casilda, ma sin dall'inizio il suo interesse non sembrerà essere ricambiato.

Genoveva contatta Velasco

Alodia avviserà Servante del fatto che solo le pensioni gestite da coppie sposate potranno partecipare al concorso.

Nel contempo, il dottor Lugones continuerà a curare Genoveva, ma la donna sarà ancora convinta di essere incinta. In seguito la Salmeron si renderà conto di aver perso il bambino e penserà che il colpevole dell'accaduto sia Felipe, così deciderà di contattare Velasco e chiederà all'uomo di aiutarla a vendicarsi di suo marito.