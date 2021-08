Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di novità per i fan. Nelle puntate che verranno trasmesse dal 23 al 27 agosto su Rete 4 alle 19:50, Florian sorprenderà Erik in mezzo al bosco incendiato, con una tanica di benzina e non saprà cosa pensare. Nel contempo Cornelia cercherà di riavvicinarsi in tutti i modi a suo figlio Benni e cercherà conforto in Werner e Robert. In seguito Florian chiederà scusa a Maja, per non averle dato credito in passato. Shirin, intanto, fingerà di essere guarita grazie all'acqua termale e cercherà di far credere a tutti quanti che le proprietà della sorgente, in realtà, sono miracolose.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Florian incontra Erik nel bosco incendiato

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Erik Vogt (Sven Waasner) verrà sorpreso da Florian presso il bosco incendiato, con in mano una tanica di benzina: l'uomo non saprà come giustificarsi e dirà di esser stato costretto da suo fratello ad appiccare l'incendio. Nel frattempo Shirin si truccherà il collo con un rossetto, con lo scopo di fingere un'eruzione cutanea, poi la donna pubblicherà un video sul suo sito, nel quale loderà le proprietà delle acque termali e sembrerà improvvisamente guarita. Cornelia, intanto, sarà assai disperata, poiché il figlio non vorrà avere più niente a che fare con lei, sarà così che la donna andrà a confidarsi con Werner e con Robert.

I due non potranno far altro che consigliare a Cornelia di scrivere una bella lettera al figlio Benni.

Florian chiede scusa a Maja

Michael scoprirà che Max Richter è un suo lontano parente, mentre Joell si sentirà notevolmente sollevato, quando scoprirà che la storia dei fantasmi di Bichlheim è stata già scritta da Michael per Fabien: l'uomo penserà che la maledizione non potrà avere effetto su di lui, dato che non ha avuto brutte conseguenze per l'altro scrittore.

Frattanto Vanessa avrà il morale a pezzi e verrà consolata da Alfons, Hildegard e Michael. Successivamente Florian guarderà il video pubblicato da Shirin, riguardo le proprietà curative della fonte termale, nella quale verrà costruito l'hotel e tornerà sui suoi passi: l'uomo chiederà scusa a Maja, per aver dubitato di lei in passato.

Ariane scopre che Christoph ha corrotto il suo terapista

Ariane verrà a conoscenza del fatto che Christoph ha corrotto il suo terapista, sarà così che la donna deciderà di fare in modo che Selina lo venga a sapere il prima possibile. Frattanto Maximilian vorrà accompagnare Vanessa a fare una passeggiata e cercherà di convincere la donna con la scusa che camminare possa favorire la sua guarigione.