Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate della soap opera Una vita, che saranno trasmesse dal 6 al 12 settembre 2021, in prima visione assoluta sulle reti Mediaset. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà l'ennesima brutta notizia per Felipe, il quale dovrà fare i conti con la denuncia da parte di sua moglie Genoveva. E poi ancora prenderà il via il processo legato alla morte di Marcia mentre la domestica Laura, sparirà nel nulla e farà perdere le sue tracce.

Felipe viene denunciato: anticipazioni Una Vita 6-12 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita che saranno trasmesse fino al 12 settembre 2021 su Canale 5, rivelano che Felipe si ritroverà a fare i conti con la denuncia da parte di sua moglie Genoveva.

La dark lady di Acacias, infatti, ha scelto di metterlo nei guai denunciandolo per abbandono del tetto coniugale. A questo punto, l'avvocato proverà in tutti i modi ad avere un confronto con la moglie, sperando che possa convincersi a ritirare quella denuncia.

Peccato, però, che la reazione di Salmeron non sarà affatto quella sperata: la donna non avrà alcuna intenzione di ritirare la denuncia, dato che il suo unico obiettivo, sarà quello di distruggere la reputazione di Felipe.

Inizia il processo per la morte di Marcia

E poi ancora Camino impedirà ad Ildefonso di leggere la lettera che le è arrivata da Maite: tale gesto metterà ancora più in crisi la coppia, che sta già affrontando un periodo non semplice.

Come se non bastasse, a rendere tutto più complicato ci sarà anche Felicia, che chiederà con insistenza a sua figlia di darle al più presto un nipotino.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita dal 6 al 12 settembre, rivelano che Mendez comunicherà a Felipe l'inizio ormai imminente del processo che stabilirà la verità sulla morte di Marcia.

Laura sparisce nel nulla: anticipazioni Una Vita al 12 settembre 2021

Felipe apparirà in pensiero per Laura: la testimonianza della domestica è fondamentale per mettere definitivamente ko la perfida Genoveva. Peccato, però, che la domestica sembra essere sparita nel nulla: nessuno in quartiere l'ha più vista e ha avuto sue notizie.

Anche questa volta, dietro la sparizione nel nulla di Laura si cela lo zampino di Genoveva: è proprio lei che ha previsto la partenza immediata della cameriera, in concomitanza con l'inizio del processo.

E poi ancora gli spoiler della soap Una Vita rivelano che Genoveva si preparerà all'inizio del processo e cercherà di attirare la compassione dei vicini del quartiere, presentandosi anche come una vittima di tutta questa situazione.

Intanto Velasco preparerà il suo piano difensivo: lo scopo primario sarà quello di screditare Felipe.