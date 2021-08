Mercoledì 25 agosto è stata registrata una nuova puntata di U&D, la seconda dell'edizione 2021/2022. Le poche anticipazioni che sono trapelate fino ad ora, informano i curiosi del fatto che il terzo tronista si chiama Matteo: nessun aggiornamento, invece, si ha ancora sulla quarta ed ultima ragazza sulla poltrona rossa. Per quanto riguarda gli Over, Gemma e Isabella si sono scontrate coinvolgendo anche Biagio: Armando, invece, è nel parterre per l'ennesima stagione.

Novità sui giovani protagonisti di U&D: arriva Matteo

Il 25 agosto, Maria De Filippi ha condotto un nuovo appuntamento del suo dating-show, quello che tornerà in onda su Canale 5 lunedì 13 settembre.

Il giorno successivo al debutto, la conduttrice ha annunciato il terzo dei quattro nuovi tronisti di quest'anno: del ragazzo in questione, per il momento si sa solamente che si chiama Matteo.

Il cast del Trono Classico 2021/2022, dunque, è quasi al completo: al giovane appena citato, si aggiungono Joele Milan (26enne di Venezia con un passato di delusioni amorose e tradimenti ricevuti) e Andrea Nicole (la milanese di 29 anni che fino a un bel po' di tempo fa era un uomo, ma che ora ha portato a termine il proprio percorso di transizione fisica).

Resta da scoprire, dunque, solo l'identità della quarta ed ultima new entry di U&D: attualmente si sa che si tratta di una ragazza e che non dovrebbe avere alle spalle altre esperienze televisive.

Maria, dunque, ha confermato la sua iniziale intenzione di puntare su tronisti sconosciuti e con zero ambizioni da personaggi o da influencer.

Accesi battibecchi nel Trono Over di U&D

Tra gli altri spoiler che sono emersi sulla seconda registrazione stagionale di U&D, spiccano quelli sulle liti che ci sono state in studio tra alcuni protagonisti del Trono Over.

Chi ha assistito alla puntata che sarà trasmessa in televisione a metà settembre, ha raccontato che Gemma ha discusso animatamente sia con Isabella che con Biagio: non si conoscono ancora, però, i motivi di questi accesi confronti verbali.

Se al debutto non erano trapelate indiscrezioni su Armando Incarnato, ora si è saputo che fa ancora parte del cast: durante l'estate, infatti, l'uomo non ha trovato l'amore ed è tornato ad occupare il suo solito posto nel parterre maschile della versione senior del programma.

Lunedì 13 settembre inizia U&D

Altri dettagli che sono emersi dai primi appuntamenti con l'edizione 2021/2022 di U&D, riguardano Ida Platano. La dama è ancora alla ricerca della persona giusta dopo la rottura con Riccardo Guarnieri (che, per il momento, non figura nel cast del Trono Over, così come la ex Roberta Di Padua che è in vacanza in Sardegna con un'amica), e il 25 agosto ha aggiornato il pubblico presente sulle sue nuove frequentazioni.

Ida si è data subito da fare accettando la corte di due cavalieri del parterre, coi quali si è scambiata dei messaggi e poi ci è anche uscita tra una registrazione e l'altra. Le anticipazioni, però, fanno sapere che la parrucchiera ha giù bisticciato con uno dei suoi pretendenti, quindi non è detto che almeno una delle sue conoscenze vada avanti anche nelle prossime settimane.

Stando a quello che è trapelato dagli studi Elios in questi giorni, Maria De Filippi non ha accolto nessun ospite: si era ipotizzata la partecipazione al programma di qualche coppia di Temptation Island 2021, ma per ora la redazione ha preferito puntare esclusivamente sul cast del dating-show, tra personaggi considerati veterani e new entry che col passare del tempo potrebbero conquistare un posto di rilievo in trasmissione.