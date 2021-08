Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera opera Una vita e le anticipazioni riguardanti il gran finale di sempre rivelano che ci saranno delle puntate conclusive ricche di sorprese e colpi di scena.

L'attenzione sarà incentrata in primis sul personaggio di Genoveva, che dovrà fare i conti con una vendetta a dir poco spietata da parte di suo marito ma anche di sua figlia Gabriela. Ma, nel finale assoluto della soap iberica, ci sarà spazio anche per delle belle notizie, come quelle che vedranno protagonisti Fabiana e Servante.

Il ritorno di Leonor: anticipazioni spagnole finale Una Vita

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate finali di Una Vita, rivelano che ci saranno dei colpi di scena non passeranno inosservati.

In primis si assisterà al ritorno di alcuni abitanti di Acacias di cui si erano perse le tracce e che rimetteranno di nuovo piede nel quartiere.

Una di queste è Leonor, figlia di Rosina e Maximiliano. La ragazza nel momento in cui tornerà di nuovo ad Acacias, annuncerà la decisione di voler restare di nuovo nel quartiere e quindi riprendere in mano le redini della propria vita, dal punto in cui l'aveva lasciata.

Vincita alla lotteria per la coppia Fabiana-Servante

Il finale della soap opera Una Vita riserverà delle belle sorprese anche alla coppia composta da Fabiana e Servante.

Le anticipazioni spagnole delle ultime puntate di sempre in onda prossimamente anche su Canale 5, rivelano che ci sarà un vero e proprio colpo di scena.

I due, infatti, diventeranno ricchi grazie ad una vincita del tutto inaspettata alla lotteria, che permetterà loro di togliersi un po' di soddisfazioni personali.

Fabiana e Servante pensano al loro futuro

Per prima cosa, infatti, Fabiana e Servante decideranno di staccare un po' la spina dagli impegni quotidiani e di concedersi un viaggio, così da poter conoscere nuovi posti e andare al di là del quartiere dove hanno vissuto una vita intera.

Al loro rientro, però, la coppia deciderà anche di investire sul futuro.

I due, infatti, decideranno di utilizzare una buona parte del denaro vinto alla lotteria, per poter ristrutturare la loro amata pensione e in questo modo renderla più appetibile agli occhi dei vari clienti.

Una scelta che si rivelerà giusta e che porterà Fabiana e Servante a trasformare la loro pensione in un albergo di primo livello.

La morte di Genoveva nel finale di Una Vita

Occhi puntati anche su Genoveva. Le anticipazioni spagnole sul gran finale di sempre della soap Una Vita, rivelano che per lei arriverà la resa dei conti finale.

La dark lady di Acacias, infatti, verrà freddata da un colpo di pistola che verrà sparato da Aurelio, il quale poi verrà fatto fuori dal domestico di Genoveva.

Per Salmeron non ci sarà nulla da fare e la donna morirà poco dopo essere stata colpita, ma non prima di poter chiedere, inutilmente, scusa a Felipe.