Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'8 al 14 agosto 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. I riflettori saranno ancora una volta ben puntati sul caso dell'omicidio di Marcia, dopo che Cesareo cambierà la sua versione dei fatti e affermerà di non credere al fatto che sia stato Santiago ad ammazzare la domestica. Intanto Felicia metterà al corrente Emilio della sparizione di Camino, dicendogli che non sa se tornerà di nuovo in quartiere.

Mendez crede che Cesareo sia un assassino: anticipazioni Una Vita 8-14 agosto 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Una Vita che andranno in onda nella settimana 8-14 agosto 2021, rivelano che Mendez continuerà a pensare che Cesareo abbia rubato la medaglia a Marcia e l'abbia poi uccisa.

Intanto Laura rivelerà a Felipe che, nel momento in cui Santiago ha fatto visita a Genoveva, i due hanno avuto una discussione, finendo per litigare e contendendosi un oggetto.

E poi ancora le trame delle prossime puntate della soap opera spagnola di Canale 5, rivelano che Felicia comunicherà ad Emilio che Camino se ne è andata e non sa se tornerà più in quartiere.

L'assenza di Camino, ovviamente, non passerà inosservata ad Ildefonso il quale chiederà subito spiegazioni e cercherà di capire che fine abbia fatto la sua promessa sposa.

Camino ritorna di nuovo al ristorante

Immediata la reazione di Felicia che, per evitare problemi, comunicherà all'uomo che Camino ha scelto di isolarsi per qualche giorno in un convento, così da poter riflettere e ragionare sulla sua scelta e sui suoi sentimenti.

Sta di fatto che, col passare dei giorni Emilio e Cinta si metteranno sulle tracce di Camino, con la speranza di poterla ritrovare e portare al più presto a casa.

Peccato, però, che i loro tentativi si riveleranno vani. E così, i due si convinceranno del fatto che la soluzione ideale è quella di avvertire la Polizia per mettere al corrente anche le forze dell'Ordine della sua sparizione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tuttavia, poco prima che i due si mettano in contatto con la Polizia, ecco che Camino farà ritorno di nuovo al ristorante.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita, in programma fino al 14 agosto 2021 su Canale 5, rivelano che Cesareo verrà scarcerato mentre Laura confessa a Felipe che quando ha assistito alla lite tra Genoveva e Santiago, ha visto un coltello che poi è rimasto nelle mani della dark lady di Acacias.

Camino si sposa: anticipazioni Una Vita 8-14 agosto

Il colpo di scena di queste nuove puntate di Una Vita arriverà proprio nel momento in cui Mendez si presenterà a casa di Genoveva, con un mandato di arresto.

La donna si renderà conto subito del fatto che suo marito Felipe fosse già al corrente di questa direttiva e che, nonostante tutto, non abbia fatto nulla per impedire che finisse in prigione.

Intanto Camino, il giorno del matrimonio, lascerà tutti sorpresi dal momento in cui si presenterà in grande ritardo in chiesa e poi quando sarà il momento del fatidico 'sì', la donna resterà in silenzio per tanti secondi ma alla fine dichiarerà il suo amore ad Ildefonso.