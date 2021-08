Pervenute le nuove anticipazioni settimanali della fortunata serie turca Brave and Beautiful che mette al centro della propria storia ancora il tormentato amore di Suhan e Cesur. Le nuove puntate, inedite in Italia, saranno trasmesse in chiaro su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 agosto. Nel dettaglio, la ricca trama dei nuovi episodi punterà i riflettori sul rapimento di Suhan e sul ricovero immediato di Thasin in seguito all'incidente della figlia con Alemdaroglu.

Suhan e Korhan escludono Thasin dalla società

Le Anticipazioni Tv di Brave and Beautiful rivelano che, sebbene Banu sia convinto sia stato Korludag a chiedere di assassinare Cesur, quest'ultimo scoprirà che dietro al mittente del suo mancato omicidio si nasconde il nome di Bulent e si deciderà ad affrontarlo.

L'uomo, timoroso di essere smascherato, si rivolgerà a Cahide che con l'aiuto di Hulya vorrà mettere a tacere una volta per tutte Turan. Successivamente ci sarà un diverbio a casa Korludag poiché Korhan e Suhan riveleranno al padre la loro intenzione di escludere sia lui che Cesur dalle decisioni della società fino alla fine del processo che li coinvolge. Thasin, infuriato e rammaricato dalla disposizione dei figli, andrà via di casa insieme ad Adalet.

Cesur e Suhan sono vittime di un'incidente

Proseguendo con le anticipazioni settimanali, si scoprirà che Thasin e i suoi complici faranno credere a Cesur che suo padre si sia suicidato, ma il ragazzo continuerà le sue indagini per la mancanza di fiducia nel suo rivale.

Turan, messo alle strette da Cahide e Hulya, deciderà di non deliberare alcuna testimonianza contro Bulent. Intanto Salih, sotto commissione di Kordulag, manometterà l'auto di Armdargolu, incosciente del fatto che in quel veicolo in compagnia di Cesur vi sia Suhan. I ragazzi, poco dopo, saranno vittime di un incidente dal quale riusciranno a salvarsi giusto in tempo prima che l'auto possa esplodere.

Suhan viene rapita in Brave and Beautiful

Le anticipazioni di Brave and Beautiful rivelano alcuni colpi di scena imperdibili. Dopo l'attentato commissionato da Kordulag, il giovane Cesur troverà il modo di far capire a Suhan che dietro al triste incidente ci sia suo padre, e la ragazza, con rammarico, dovrà accettarlo. Venuto a conoscenza del sinistro stradale, Thasin, mosso dai sensi di colpa, si sentirà male e verrà ricoverato d'urgenza in ospedale.

Tuttavia, ripresosi dal malore, l'uomo minaccerà telefonicamente Cesur, ignaro della registrazione telefonica che il ragazzo userà come assicurazione contro di lui. Suhan verrà rapita e fatta prigioniera nell'officina di Rifat e nel tentativo di fuggire rifletterà su chi possa aver ordinato il suo rapimento, convincendosi che dietro ci sia il suo amato Cesur.