Grande attesa per le nuove puntate della soap opera Una vita che proseguirà la sua messa in onda su Canale 5 ancora per tutta la prossima stagione televisiva 2021/2022. In patria, invece, la serie spagnola è giunta al termine lo scorso maggio: le anticipazioni sull'atteso finale rivelano che ci sono stati dei colpi di scena clamorosi e al tempo stesso inaspettati. Uno di questi ha a che fare con la figlia di Genoveva, approdata in quartiere per illudere sua mamma e finendo per affacciarsi alla fatidica "finestra del male" che volge lo sguardo su Acacias.

Le anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita: Genoveva vittima di sua figlia

Nel dettaglio, le anticipazioni del gran finale di sempre di Una Vita rivelano che si assisterà al ritorno della giovane Gabriela, figlia di Genoveva, la quale venne abbandonata da sua mamma quando era soltanto una neonata.

La ragazza, cresciuta da una zia, adesso che è diventata adulta deciderà di presentarsi di nuovo in quartiere e farà irruzione nella villa di sua mamma.

In un primo momento, Gabriela si mostrerà come una ragazza affabile e premurosa, che intende recuperare tutto il tempo perso con sua mamma. Solo con il passare dei giorni, si scopriranno le reali intenzioni della ragazza.

Il piano di Gabriela contro sua mamma

Le anticipazioni di Una Vita, infatti, rivelano che la figlia di Genoveva non vuole altro che distruggere sua mamma, metterla definitivamente con le spalle al muro ed entrare così in possesso di tutti i suoi averi e delle sue ricchezze.

Così, giorno dopo giorno, comincerà ad avvelenarla lentamente fino a portarla alla morte definitiva che sarà facilitata da un colpo di pistola, sparato dal marito di Genoveva, il quale si scaglierà prepotentemente contro la donna col desiderio di farla fuori per sempre.

Per la dark lady di Acacias, quindi, ci sarà ben poco da fare ma il colpo di scena ci sarà proprio nelle ultime scene di sempre della soap opera Una Vita.

La figlia di Genoveva diventa la nuova dark lady: anticipazioni sul finale di Una Vita

Dopo aver assistito alla morte di sua mamma, Gabriela si affaccerà alla fatidica "finestra del male" che volge lo sguardo su Acacias, alla quale in passato si erano affacciate tutte le dark lady della soap opera (compresa la stessa Genoveva).

Una scena simbolica, con la quale il testimone della "cattiva" della soap verrà passato proprio nelle mani di Gabriela, anche se la donna non potrà "esercitare" la sua carica, dato che la soap opera ha chiuso per sempre i battenti.

Questo finale aperto, però, ha incuriosito moltissimo i numerosi fan-spettatori di Una Vita, i quali a questo punto sperano in un possibile "remake" della soap che potrebbe ripartire proprio dal personaggio di Gabriela.