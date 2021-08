Le vicende di Camino saranno centrali nelle nuove puntate di Una vita in onda su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che il matrimonio con Ildefonso si rivelerà un disastro su ogni fronte. I pensieri della giovane Pasamar saranno tutti per Maite e, a rattristarla ulteriormente, sarà la scoperta del segreto che nasconde il marito. Ad Acacias arriverà la misteriosa Anabel, che attirerà immediatamente l'attenzione di Camino. Felicia andrà su tutte le furie notando la loro complicità, così come il povero Ildefonso. Nel frattempo, Genoveva riceverà una notizia devastante.

Anticipazioni Una vita delle prossime puntate

Felicia ha raggiunto ciò che voleva, Maite è sparita per sempre dagli occhi di Camino. Nonostante veda sua figlia disperata, vuole che sposi Ildefonso per far tacere per sempre ogni pettegolezzo sulla loro famiglia. La giovane non avrà scampo e, anche se farà credere di essere scappata, rientrerà nel quartierino per mantenere fede alla sua promessa.

Sarà così che nei prossimi episodi di Una vita Camino e Ildefonso diventeranno marito e moglie. Agli occhi dei vicini la coppia sembrerà essere felice, ma dentro le quattro mura l'atmosfera sarà molto pesante.

Camino verrà rifiutata più volte dal marito e vorrà capirne il motivo. Nel frattempo, ecco arrivare nel quartierino la bellissima Anabel, che verrà attirata dalla sfortunata Pasamar.

Felicia certa che tra Camino e Anabel sia scoppiata la passione

L'attrazione sarà reciproca e anche Camino non resterà indifferente alle grazie della nuova arrivata. Tra loro si instaurerà un rapporto molto stretto, al punto che Pasamar le farà una confidenza molto intima.

Camino racconterà infatti ad Anabel di aver scoperto che Ildefonso è sterile e che dunque non potrà mai diventare madre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane, gelosa del militare, coglierà l'occasione per metterlo in ridicolo davanti a tutti i vicini.

Le anticipazioni della soap Una vita raccontano che Felicia noterà che la figlia passa molto tempo con Anabel e, memore di quanto successo con l'odiata Maite, sarà certa che tra le due ci sia più della semplice amicizia.

Genoveva perde il bambino, spoiler Una vita

Il povero Felipe non passerà giorni facili nei prossimi episodi di Una vita. Dopo aver letto una lettera di Santiago arrivata da Cuba, Genoveva perderà i sensi e cadrà a terra.

Le sue condizioni appariranno sin da subito gravi e verrà portata in ospedale. Qui, i medici le diranno che, purtroppo, ha perso il suo bambino.

Genoveva darà tutta la colpa a Felipe e giurerà di vendicarsi. A quel punto, cercherà la complicità dell'avvocato Velasco per mettere una volta per tutte il marito con le spalle al muro.