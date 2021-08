Tra qualche settimana i telespettatori italiani dello sceneggiato Una vita scopriranno lo scottante segreto di Ildefonso Cortes (Cisco Lara), il neo marito di Camino Pasamar (Aria Bedmar). Dopo aver pronunciato il fatidico sì l’ex militare stravolgerà la moglie, poiché le confesserà di non poter costruire una famiglia con lei.

La figlia di Felicia anche se rimarrà scioccata per aver appreso il grosso problema di salute che Ildefonso si porta dietro a causa della guerra, gli mostrerà tutto il suo sostegno.

Una vita, trame: Camino chiede consigli ad Anabel per sedurre il marito Ildefonso

Il matrimonio tra Camino e Ildefonso sarà tutt’altro che felice. Dalle anticipazioni relative a ciò che succederà nelle prossime puntate in programmazione su Canale 5, si evince che tutto inizierà quando i neo sposi faranno ritorno dalla luna di miele: emergerà che a rifiutarsi di consumare la prima notte di nozze è stato Ildefonso e non la giovane Pasamar, nonostante in cuor suo continui ad amare Maite. In particolare in diverse circostanze, Ildefonso cercherà delle scuse per non avere alcun contatto intimo con la sua amata, come quella di fare un passo avanti soltanto quando la vedrà innamorata veramente di lui.

Abbastanza turbata per la situazione, Camino si sfogherà con la new entry Anabel, che le darà dei consigli su come sedurre il marito. Purtroppo il tentativo della figlia di Felicia non funzionerà, visto che Ildefonso non appena la vedrà senza veli la inviterà a non forzare nulla tra di loro: sempre in tale circostanza quest’ultimo sottolineerà alla moglie che il suo atteggiamento è condizionato da ciò che gli è accaduto durante la guerra.

Cortes non può avere figli, la giovane Pasamar apprende il segreto del marito

Nel corso di una sera Ildefonso troverà il coraggio di essere finalmente sincero con la donna che ha sposato, visto che le farà sapere del decesso di due suoi compagni e di un incidente che l’ha costretto a non svolgere più il servizio militare: nonostante ciò Camino sarà convinta che suo marito le stia nascondendo qualcosa.

Ildefonso dopo essere stato pressato dalla sua amata, non avrà altra scelta oltre a quella di dirle di aver subito un’amputazione a seguito di un attentato in cui ha rischiato la vita. In poche parole Camino scoprirà che suo marito, oltre a non poter avere alcuna intimità, non avrà figli.

A questo punto Ildefonso chiederà scusa alla giovane Pasamar per non averle detto subito la verità, assicurandole però di aver taciuto poiché aveva il timore di perderla. Pur essendo rimasta sconvolta, Camino per il momento non confiderà a nessuno il segreto del suo amato, ma presto verrà a galla lo stesso.