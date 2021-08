Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole sul finale, rivelano che ci saranno dei colpi di scena che animeranno le avventure degli abitanti di Acacias. Occhi puntati in primis su una terribile esplosione che finirà per distruggere il quartiere e che causerà al morte di diversi volti simbolo della soap opera. Nel corso delle ultime puntate della serie spagnole, inoltre, ci sarà anche il rientro in scena di Gabriela, la figlia di Genoveva che metterà in atto un piano diabolico e spietato nei confronti della mamma.

Anticipazioni spagnole Una Vita: un'esplosione mette in ginocchio il quartiere

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole sul finale di Una Vita rivelano che l'armonia dei vari abitanti verrà spazzata via il giorno in cui si verificherà una tremenda esplosione che, nel giro di pochi minuti, distruggerà la piazza del quartiere e causerà la morte di diversi personaggi.

L'esito sarà drammatico e disastroso in primis per Ramon, il quale si ritroverà a dover fare i conti con la perdita di due persone della sua famiglia.

L'uomo, infatti, dopo essersi riuscito a salvare dall'esplosione, scoprirà che sua moglie è gravemente ferita: Carmen, infatti, morirà pochi minuti dopo tra le braccia di suo marito.

Ramon devastato dal lutto

Ma i drammi per Ramon non sono finiti qui, dato che l'uomo dovrà fare i conti anche con la morte di suo figlio Antonito, anche lui drammaticamente colpito da questa esplosione che avrà degli esiti a dir poco nefasti.

Le anticipazioni spagnole del finale di Una Vita, rivelano che tale situazione si rivelerà a dir poco drammatica per Ramon, al punto che l'uomo in un primo momento non avrà neppure il coraggio di prendere parte alla messa commemorativa in ricordo delle vittime di questa esplosione, che metterà in ginocchio Acacias.

E poi ancora, le anticipazioni riguardanti il finale di sempre della soap opera Una Vita, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in scena della giovane Gabriela, la figlia segreta di Genoveva che fino a questo momento ha vissuto con una zia, lontana da sua mamma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ritorno di Gabriela nel finale di sempre della soap Una Vita

La ragazza rimetterà piede in quartiere e, in un primo momento, proverà a far credere a Genoveva che intende recuperare il loro rapporto mamma-figlia.

Salmeron finirà per fidarsi della ragazza ma in realtà lo scopo di Gabriela sarà un altro. Le anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, rivelano che Gabriela comincerà ad avvelenare sua mamma, dandole ogni giorno delle sostanze tossiche che nel giro di poco tempo la porteranno al decesso.

In questo modo, la ragazza proverà a sbarazzarsi per sempre di sua mamma, pronta a diventare l'erede legittima di tutte le sue proprietà e a conquistare così il pieno potere tra gli abitanti di Acacias.