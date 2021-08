I prossimi episodi di Una vita vedranno al centro della scena Genoveva Salmeron, la quale vivrà un dramma. La donna, come rivelano le anticipazioni relative alle puntate in onda su Canale 5 dal 22 al 28 agosto, verserà in condizioni critiche in ospedale a seguito di un colpo alla testa e purtroppo perderà il bambino che portava in grembo.

In un primo momento non se ne renderà conto, ma poi, quando realizzerà quanto accaduto, contatterà subito Velasco per vendicarsi di Felipe.

Nel frattempo, José si accorgerà che Bellita non vuole partire per l'America e troverà il modo di restare in Spagna con lei.

Intanto, ad Acacias arriveranno Anabel, la figlia di Marcos e Izam, un berbero che è in cerca di Casilda.

Una vita, spoiler 22-28 agosto: Felipe riceve brutte notizie dal medico

Genoveva, in seguito all'incidente occorso durante la lite con Felipe, verrà trasportata in ospedale dove verrà assistita dal dottor Lugones, il quale, dopo poco tempo, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti le puntate in onda dal 22 al 28 agosto, dichiarerà la donna fuori pericolo anche se l'innalzamento della pressione sanguigna potrebbe provocarle un serio problema al momento del parto. La donna, improvvisamente avrà una crisi respiratoria ed il suo quadro clinico si aggraverà ulteriormente ed il medico informerà Felipe che la vita di sua moglie e del figlio che aspettano sono a rischio.

Nel frattempo, Marcos e Felicia si chiariranno e l'uomo, organizzerà un pranzo al Secolo XX al quale prenderanno parte, Rosina, Liberto e sua figlia Anabel. Intanto, Carmen non potrà fare a meno di preoccuparsi per Ramon, il quale ha deciso di scendere in politica, in quanto, gli anarchici hanno provocato un attentato dal barbiere dove spesso si reca l'uomo.

Poco dopo, Fabiana rimprovererà Rosina per come si è comportata durante il periodo in cui ha alloggiato alla pensione mentre Marcelina chiederà un consiglio a Casilda per ricambiare il regalo avuto da Jacinto. A casa Dominguez, nel frattempo, proseguiranno le lezioni di inglese, ma poi riceveranno la notizia che il signor Golden sta tornando dall'Italia ed ha deciso di partire subito per l'America con loro.

Più tardi, Anabel, la figlia di Marcos conquisterà tutti i vicini di Acacias con la sua dolcezza ed in particolar modo Julio, il quale sarà subito affascinato da lei. Bellita, continuerà a non voler partire per l'America, ma sembrerà rassegnata ad andare con suo marito, come lui ha fatto con lei tanti anni prima.

Trame 22-28 agosto: Genoveva perde il bambino

Gli spoiler Una vita riguardanti gli episodi in onda dal 22 al 28 agosto, dicono che la notizia delle gravi condizioni di Genoveva arriverà nel quartiere e tutte le signore decideranno di organizzare una preghiera per chiedere che Salmeron guarisca presto, mentre Felipe sarà in preda ai sensi di colpa, anche se riceverà il sostegno di tutti i suoi amici, i quali gli riferiranno che Mendez non ha nessun sospetto e non indagherà sul caso.

Poco dopo, in seguito a diverse ore di attesa, il dottor Lugones dirà a Felipe che Genoveva è fuori pericolo, ma che ha perso il bambino. L'avvocato, sarà preso dallo sconforto e ripenserà ai momenti in cui la defunta moglie Celia ha perso il figlio che aspettavano.

Intanto, Alodia confiderà a José che Bellita non ha nessuna intenzione di partire per gli Stati Uniti e lui non riuscirà a crederci. Più tardi, Anabel conoscerà Camino ed Ildefonso e con Marcos pranzeranno insieme al Nuovo Secolo.

Rosina e Liberto decideranno di fare un regalo a Fabiana per ringraziarla del trattamento che ha riservato loro durante il soggiorno alla pensione. La donna, non ci crederà, ma le farà molto piacere. Poco dopo, Casilda chiederà a Rosina di poter tornare al paese per qualche giorno al paese per svagarsi un po', ma lei glielo negherà mentre don Ramon sognerà di tenere il suo primo comizio con apprezzamento di tutti.

Un berbero arriva ad Acacias per Casilda

Nei prossimi episodi di Una vita, ad Acacias arriverà un giovanotto berbero del Marocco in cerca di Casilda, la quale nel tentativo di sottrarsi alle avances del giovane di nome Izam, si coprirà la testa e il volto. L'uomo si è invaghito della domestica che però, non sembrerà provare gli stessi sentimenti per lui. Nel frattempo, José capirà che Bellita non vorrà partire per gli Stati Uniti e così accetterà di restare in Spagna insieme alla consorte e cederà il suo posto a Julio che vorrebbe diventare un attore. Intanto, Alodia, dirà a Servante che al concorso per le pensioni possono partecipare soltanto le coppie sposate. Poco dopo, Genoveva, nonostante le cure del dottor Lugones e Felipe, continuerà a credere di essere incinta.

Tuttavia, nel momento in cui scoprirà la verità, si metterà in contatto con Velasco per chiedergli aiuto nel vendicarsi di suo marito che lei ritiene essere l'unico responsabile della tragedia che l'ha colpita. Inoltre, litigherà con le signore che andranno a trovare in ospedale dicendo loro che sono solo delle pettegole. Intanto, José e Julio diranno a Bellita e Alodia che Mister Golden in seguito ad un provino, ha deciso di portare con sé soltanto il ragazzo. Infine, Anabel e Camino diventeranno amiche e convinceranno Felicia e Marcos ad andare a cena insieme.