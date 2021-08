Continuano le avventure di Una vita e nella settimana dal 14 al 20 agosto non mancheranno colpi di scena ed emozioni.

Prima di scoprire le anticipazioni delle nuove puntate, ricordiamo che Mediaset ha cancellato la messa in onda nel prime time di Rete 4. Dunque, niente puntata serale per gli appassionati di Una Vita che dovranno fare a meno dei loro beniamini. Consultando la guida tv Mediaset infatti si nota l'assenza della soap opera iberica nella sera di sabato 14 agosto e al suo posto è prevista una commedia del 1974 'Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto'.

Rimangono invariati, invece, il palinsesto del primo pomeriggio del 14 e del 15 agosto.

Quello che succederà prossimamente lascerà i telespettatori sorpresi. José potrebbe lasciare la Spagna per recarsi negli Stati Uniti d'America in seguito ad un'offerta di lavoro importante. Rosina dormirà alla pensione e troverà conforto nel cibo. Camino e Ildefonso diverranno marito e moglie, così come Emilio e Cinta. Felipe assumerà la difesa di Genoveva, anche se in un primo momento non crederà nell'innocenza della moglie. Quest'ultima, nonostante la situazione non smetterà di ordire malefatte, infatti costringerà Laura ad allearsi con lei.

Anticipazioni Una Vita, Camino a Ildefonso: 'Sì, lo voglio'

A Calle Acacias si terranno due matrimoni in contemporanea, quello di Cinta e Emilio e anche quello di Ildefonso e Camino.

Dopo un lungo silenzio, la giovane Pasamar esclamerà il fatidico 'Sì, lo voglio'. Mentre si celebrano le nozze andate a buon fine, per le vie di Acacias si spargerà la voce dell'arresto di Genoveva. Sarà così che calerà il gelo sul ridente quartiere che si dividerà in due. Da una parte si schiereranno coloro che non crederanno nell'innocenza di Salmeron e dall'altra parte coloro che, al contrario, la reputeranno colpevole.

Felipe darà per scontato che sua moglie abbia ucciso Marcia, ma Ramon e Liberto lo esorteranno a mantenere la calma. Dopo aver tentennato, l'avvocato Alvarez-Hermoso prenderà una posizione del tutto inaspettata scegliendo di prendere le difese di Genoveva.

Rosina si sveglia alla pensione nelle prossime vicende di Una Vita

Nelle prossime puntate ci sarà maggiore attenzione anche sugli altri personaggi di Una Vita.

Felicia apprenderà che Marcos ha fatto eseguire un'indagine su di lei mentre José riceverà una proposta dalla lontanissima California, che lo porterebbe a recitare in alcuni film. Quando l'uomo metterà al corrente Bellita di tale proposta, la reazione della moglie sarà tutt'altro che positiva. La donna cercherà in ogni modo di dissuadere José dall'andare a Hollywood, ma i suoi tentativi di spaventare l'uomo non andranno a buon fine.

Rosina trascorrerà una notte intera alla pensione, ma il suo umore sarà piuttosto basso e solamente il cibo sarà in grado di consolarla. Per Antonito giungerà il momento di dedicarsi al piccolo Moncho, mettendosi alla prova come padre.

Spoiler Una Vita, Genoveva porta avanti le sue macchinazioni

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Jacinto cercherà di fare la pace con Marcelina, ma ogni suo tentativo finirà soltanto per sortire l'effetto contrario peggiorando la situazione.

Nel frattempo Ramon rifletterà sulla proposta di Armando e in cuor suo sembrerà deciso ad accettarla.

Per Genoveva giungerà una lieta notizia: la sua scarcerazione. La moglie di Felipe, però non cesserà le macchinazioni, infatti, costringerà la domestica Laura ad allearsi con lei.