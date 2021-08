Novità sul fronte professionale per quanto riguarda la carriera di Can Yaman. L'attore, nella mattinata del 10 agosto, ha annunciato la sua partecipazione in un nuovo progetto della Lux Vide. Da settembre, infatti, reciterà per la prima volta in italiano nella Serie TV VIola come il mare, al fianco di Francesca Chillemi. La produzione verrà mandata in onda sulle reti Mediaset.

L'esordio di Can Yaman in una serie italiana

Ultimamente si è parlato di alcuni problemi in merito alla produzione di Sandokan, la nuova serie tv targata Lux Vide. C'è addirittura chi ha parlato di un rinvio delle riprese a causa di alcuni disguidi tra Can Yaman e Luca Argentero.

Lasciando il gossip da parte, nella mattinata del 10 agosto proprio Can Yaman ha annunciato che le riprese di Sandokan inizieranno nel 2022, mentre da settembre sarà impegnato nel set di una nuova serie tv dal titolo Viola come il mare.

Questa serie vedrà Can Yaman cimentarsi a recitare in italiano, dopo la sua partecipazione lampo nella sesta stagione di Che Dio ci aiuti e le serie di pubblicità al fianco di Claudia Gerini e dirette da Ferzan Özpetek. Però un collegamento con la fiction di Rai 1 ci sarà.

Infatti Can Yaman reciterà al fianco di una delle attrici presenti nel cast di Che Dio ci aiuti, ovvero Francesca Chillemi. La serie verrà tratta dal romanzo Conosci l'estate? di Simona Tanzini e le riprese inizieranno a settembre e si dislocheranno tra Roma e Palermo.

La storia di Viola

Il romanzo, su cui si basa la serie, racconta la storia di Viola (che nella serie verrà interpretata da Francesca Chillemi), una giornalista tv che dalla sua Palermo si trasferisce a Roma, luogo in cui la viene "attratta" da una serie di eventi. Infatti nella capitale viene strangolata una ragazza di nome Romina, una ventenne che proviene da una famiglia benestante.

Quando la giornalista verrà a sapere di questo omicidio, si trasformerà in "detective". Infatti, tanti personaggi ruotano intorno alla vita della vittima, come il vicino di casa di Viola, Zefir, un cantautore di Palermo che è stato visto con Romina la sera prima che venisse uccisa e con cui, proprio durante quell'incontro, ha avuto un litigio.

Insomma, un serie dalle tinte noir, con una protagonista davvero carismatica, che a causa di un suo disturbo neurologico (che lei stessa definisce "particolarità") percepisce la realtà in maniera differente.

Al momento non è ancora noto il ruolo che Can Yaman ricoprirà nella serie, si ha solo la certezza del suo esordio come protagonista in una serie tv italiana. Il progetto di Sandokan, invece, lo vedrà impegnato a livello internazionale, infatti l'attore si vedrà a recitare in inglese.