La soap Una vita proseguirà la sua messa in onda su Canale 5 nella settimana che va dal 16 al 21 agosto 2021, con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni rivelano che per Genoveva arriverà la resa dei conti finale, dopo che la dark lady di Acacias è finita in carcere con la pesante accusa di essere la responsabile della morte di Marcia. La donna, però, giurerà a gran voce la sua innocenza e cercherà così di convincere suo marito Felipe, di essere totalmente estranea ai fatti.

Anticipazioni Una Vita, puntate 16-21 agosto 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita in onda fino al 21 agosto 2021, rivelano che Felipe continuerà ad avere molti dubbi nei confronti di Genoveva, dopo che la donna è stata arrestata per l'omicidio di Marcia.

Al tempo stesso, però, l'avvocato di Acacias non sa come comportarsi e come gestire la situazione anche se il suo unico e solo obiettivo sarà quello di far emergere la verità e quindi di far chiarezza definitivamente sul caso della morte della domestica brasiliana.

Intanto, però, Genoveva tornerà all'attacco. La donna, dal carcere, giurerà a suo marito di non essere stata lei ad uccidere Marcia e in questo modo spererà di convincerlo della sua innocenza.

Genoveva si dice innocente sul caso Marcia

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita dal 16 agosto in poi, rivelano che nonostante il giuramento di Genoveva, l'avvocato continuerà a nutrire dei seri dubbi nei confronti della donna e non crederà che sia totalmente estranea ai fatti e a quanto accaduto ai danni della domestica.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché i dubbi di Felipe verranno confermati dopo che l'uomo riceverà una lettera da parte di Santiago.

L'uomo, che era scappato da Acacias poco prima della morte di Marcia facendo perdere le sue tracce, tornerà a farsi vivo e deciderà di rivolgersi direttamente all'avvocato, al quale racconterà come stanno realmente i fatti.

Felipe riceve una lettera da Santiago: anticipazioni Una Vita 16-21 agosto

Santiago, infatti, nella sua missiva svelerà a Felipe tutta le malefatte compiute da Genoveva e di conseguenza la metterà seriamente nei guai, incolpandola della morte di Marcia.

Un nuovo duro colpo per l'avvocato, il quale però questa volta non avrà più dubbi sul fatto che sia davvero sua moglie la responsabile di quello che è successo.

Nel frattempo, Genoveva non resterà ferma ad aspettare che la giustizia faccia il suo corso. La perfida dark lady di Acacias, anche dal carcere, continuerà le sue indagini.

E così comincerà a prendere informazioni sul conto della domestica Laura: una volta scoperti i suoi segreti, non si farà alcun tipo di problema a ricattarla, così da potersi comprare il suo silenzio al processo sul caso Marcia.