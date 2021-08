Can Yaman è stato scelto come il nuovo protagonista di Sandokan, la fortunata Serie TV che negli '80 venne portata al successo da Kabir Bedi e che sarebbe dovuta tornare in onda nel corso della prossima stagione televisiva. Lo scorso gennaio la casa di produzione Lux Vide aveva annunciato i lavori in corso per le riprese di questo nuovo prodotto che avrebbe visto protagonista il divo turco, famoso per numerose serie tv di successo. Tuttavia, le riprese non sono mai iniziate e alla fine si è scelto di posticipare il progetto al prossimo anno.

La verità su Sandokan, la fiction con Can Yaman

Nel dettaglio, in un primo momento Lux Vide aveva annunciato l'inizio delle riprese di Sandokan per questa estate.

Da maggio in poi, Can Yaman avrebbe dovuto essere sul set di questa nuova fiction destinata ai mercati televisivi internazionali, che gli avrebbe permesso così di raggiungere un pubblico ancora più vasto ed eterogeneo. Peccato, però, che la macchina organizzativa di Sandokan non si sia mai messa in moto.

Le riprese sono bloccate e questa estate non c'è stato nessun ciak ufficiale per la serie con Can Yaman, nonostante l'attore turco si sia preparato alacremente nei mesi precedenti, svolgendo dure sessioni di allenamenti per prepararsi al meglio a vestire i panni della "Tigre della Malesia".

Il retroscena sul remake di Sandokan

Che fine ha fatto il progetto Sandokan? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan dell'attore turco, curiosi di scoprire se il progetto vedrà mai la luce oppure no.

Gli ultimi retroscena sul futuro di Sandokan rivelano che il progetto, al momento, sarebbe stato ufficialmente rimandato.

Le registrazioni della fiction, quindi, non partiranno più questa estate né tantomeno nel corso del 2021, così come speravano i numerosi fan. La serie con Can Yaman è slittata ufficialmente al prossimo 2022, quando cominceranno le riprese e successivamente sarà destinata ai mercati televisivi.

In Italia, però, non si sa ancora dove sarà trasmessa.

La nuova fiction di Can Yaman su Canale 5

In un primo momento si era parlato di una possibile acquisizione da parte di Rai o Mediaset ma non si esclude che, alla fine, ad avere la meglio possa essere una piattaforma streaming come nel caso di Amazon Prime oppure Netflix.

Intanto, però, Can Yaman non resterà fermo per un anno intero. L'attore turco, infatti, sarà protagonista di una nuova fiction destinata alla prima serata di Canale 5.

Trattasi di "Viola come il mare", una serie che alternerà i toni comedy a quelli crime, che vedrà recitare Yaman al fianco dell'attrice Francesca Chillemi, che ha avuto modo di conoscere sul set dell'ultima stagione di Che Dio ci aiuti.