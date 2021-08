Tanti colpi di scena terranno alta l'attenzione dei fan di Una vita, nel corso della puntata trasmessa il 22 agosto su Canale 5. La trama della soap opera racconta che le condizioni di Genoveva Salmeron saranno appese a un filo. Fabiana, invece, ammonirà Rosina Rubio dopo i suoi commenti altezzosi sulla sua pensione.

Anticipazioni Una vita puntata domenica 22 agosto

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di vedere domenica 22 agosto dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5, annunciano grandi novità.

Nel dettaglio, Genoveva verrà ricoverata in ospedale in seguito a un acceso diverbio con Felipe. All'inizio i medici si riveleranno abbastanza positivi sulle condizioni della paziente, ma successivamente la donna comincerà ad accusare dei malori a causa dell'innalzamento della pressione sanguina. Salmeron, infatti, sarà vittima di una crisi respiratoria, che potrebbe mettere in serio pericolo la sua vita e quella del nascituro.

Nel frattempo, Marcos e Felicia avranno un chiarimento, dopo le incomprensioni che li aveva allontanati. Per questo motivo l'imprenditore organizzerà un pranzo al ristorante, dove inviterà Rosina, Liberto e sua figlia Anabel.

Fabiana rimprovera Rosina

Nel corso della puntata della soap opera trasmessa il 20 agosto, Carmen sarà molto in ansia per la decisione di suo marito di scendere in politica nel Partito Liberale.

Gli anarchici, infatti, si riveleranno sempre più pericolosi, tanto provocare un altro attentato dal barbiere. Per questo motivo la donna temerà per l'incolumità sua e di Ramon.

Allo stesso tempo, Fabiana rimprovererà Rosina per l'atteggiamento tenuto alla pensione. Marcelina, invece, chiederà un consiglio a Casilda per ricambiare un dono ricevuto da Jacinto.

La famiglia Dominguez continuerà a prendere lezioni d'inglese. In questo frangente José Miguel e Bellita rimarranno sorpresi dall'arrivo di Mr Golden, intenzionato a tornare negli Stati Uniti D'America insieme a loro.

Le condizioni di Genoveva peggiorano

Anabel, la figlia di Marcos, conquisterà tutti con i suoi modi affabili e anche Julio resterà completamente folgorato appena la vedrà per le strade del ricco quartiere spagnolo.

Bellita, invece, dimostrerà di non essere entusiasta per la prossima trasferta negli Stati Uniti, ma ormai sarà rassegnata a seguire il marito, come aveva fatto lui durante la sua carriera da cantante.

In ospedale le condizioni di Genoveva peggioreranno in seguito a una crisi convulsiva. I medici, a questo punto, informeranno Felipe che la vita di sua moglie e quella del nascituro sono appese a un filo. Salmeron riuscirà a salvarsi?

In attesa di scoprire cosa succederà ad Acacias 38, si ricorda che Una vita va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play Infinity.