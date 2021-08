L'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5 è fissato per il prossimo lunedì 13 settembre, giorno in cui andrà in onda la prima puntata dell'edizione 2021/2022 del celebre dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. I primi retroscena sul programma rivelano che, anche quest'anno, la conduttrice proverà a stupire i telespettatori e soprattutto ad attirare la loro attenzione e curiosità. Il mix tra trono classico e over, proposto lo scorso anno, tornerà anche in questa nuova edizione che potrà contare sulla presenza di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Il ritorno di Uomini e donne: da settembre in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la trasmissione tornerà in video da lunedì 13 settembre su Canale 5, ma le registrazioni cominceranno come sempre in netto anticipo.

Maria De Filippi e tutta la sua squadra di tronisti, dame e cavalieri molto probabilmente si ritroveranno in studio il prossimo 29 agosto (secondo Amedeo Venza potrebbero anche anticipare al 23 e 24 agosto, ndr) per registrare le prime puntate di questa nuova edizione che, come da tradizione, comincerà a settembre e proseguirà fino all'ultima settimana di maggio.

I retroscena su Uomini e donne 2021/2022 non mancano e la prima novità riguarda la presenza di quattro nuovi tronisti, che si metteranno in gioco nello studio del dating show di Canale 5 per cercare la loro anima gemella.

Quattro nuovi tronisti a Uomini e donne 2021/2022

Trattasi di due uomini e due donne che da settembre siederanno sul trono, con la speranza di riuscire a trovare la persona della loro vita, tra le file di corteggiatori che verranno scelti dalla produzione per questa edizione.

Per quest'anno, però, Maria De Filippi e i suoi autori hanno scelto ancora una volta di stupire il pubblico e così ci sarà il debutto della prima tronista trans della storia di Uomini e donne.

Al momento non si hanno ulteriori indizi su questa ragazza che ha già portato a compimento il suo percorso di transizione e che sarà il "fiore all'occhiello" della prossima stagione.

Ma chi ci saranno gli altri tronisti di settembre? Al momento tra i candidati in lizza spicca il nome di Matteo Ranieri, l'ex corteggiatore e scelta finale di Sophie Codegoni durante la passata stagione del programma.

Matteo Ranieri in lizza tra i nuovi tronisti di settembre

Terminata la storia con Sophie, Matteo ha trascorso la sua estate da single e ciò lascerebbe pensare che il ragazzo genovese possa essere uno dei nuovi volti di punta di Uomini e donne 2021/2022.

Occhi puntati anche sul trono over, dove ci saranno dei graditi ritorni in scena. Le prime anticipazioni rivelano che Gemma Galgani si rimetterà in gioco per cercare la sua anima gemella.

In studio, inoltre, potrebbe esserci anche il ritorno di Armando Incarnato e Ida Platano, entrambi ancora single.