Le vicende della soap opera di origini turche Brave and Beautiful continuano a essere ricche di intrighi. Le anticipazioni dell’episodio in programmazione su Canale 5 il 13 agosto 2021, svelano che la protagonista Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) inizierà a dubitare di Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug).

La fanciulla, dopo essere sfuggita alla morte per merito del coraggioso giovane, verrà tenuta in ostaggio: quando riunirà i tasselli del puzzle sarà tormentata da un timore, poiché ipotizzerà che i suoi rapitori siano stati ingaggiati dal suo salvatore Cesur.

Quest’ultimo invece intuirà che l’autore della scomparsa improvvisa di Sühan sia il potente padre Tashin Korludağ (Tamer Levent).

Trama Brave and Beautiful di venerdì 13 agosto: Sühan viene rapita dagli uomini di Mithat, Rifat finisce al commissariato

Nella trentesima puntata dell’amata serie televisiva (conosciuta dal pubblico anche con il titolo originale Cesur ve Güzel) e che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 13 agosto 2021 dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, non mancheranno i colpi di scena in grado di far rimanere i telespettatori con il fiato sospeso.

Dagli spoiler si evince che Sühan, dopo aver rischiato la vita a causa del suo perfido padre Tahsin ed essere stata salvata nuovamente da Cesur, correrà un altro pericolo: la fanciulla questa volta verrà sequestrata dagli uomini di Mithat (Yaşar Akın) che la porteranno nel garage di Rifat (Müfit Kayacan).

Il complice di Cesur nel contempo farà i conti con la giustizia, dato che si vedrà costretto a recarsi al comando di polizia.

Cesur sospetta che Tahsin sia coinvolto con il sequestro della figlia, Sühan dubita di Alemdaroglu

Nel contempo l'astuto Cesur arriverà alla verità, poiché non farà fatica a capire che dietro al rapimento di Sühan si nasconde lo zampino del malvagio Tahsin con l’obiettivo di metterlo nei guai.

Sühan invece, quando si renderà conto di essere tenuta prigioniera nell’officina dell’ex poliziotto Rifat, finirà per dubitare di Cesur poiché si tratta di un suo amico. La donna sospetterà che potrebbe essere stato lui a farla rapire, in quanto deciso a portare avanti il piano di vendetta contro suo padre servendosi della sua complicità.

Per il momento quindi l’ennesima mossa strategica attuata da Tahsin per riuscire a screditare Alemdaroglu agli occhi della figlia, sembrerà riuscire nel migliore dei modi. Cesur accorrerà in soccorso di Sühan nuovamente? Oppure a salvare la ragazza sarà suo padre per fingersi estraneo all’intricata faccenda? Questi aspetti saranno chiariti nelle prossime puntate.