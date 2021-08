Le vicende dello sceneggiato turco Love is in the air il cui titolo originale è Sen Cal Kapimi, stanno appassionando giorno dopo giorno i fan italiani. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 16 al 20 agosto 2021, Serkan Bolat (Kerem Bursin) sarà ancora amareggiato per il fatto di star pagando a caro prezzo a causa di un errore commesso da suo padre Alptekin (Ahmet Somers) in passato. L’architetto intimorito dal pensiero di perdere per sempre Eda Yildiz (Hande Erçel) dopo averla lasciata, sarà deciso a raccontarle la struggente verità sull’incidente dei suoi genitori avvenuto circa diciotto anni fa prima di fargliela scoprire da sola.

Aydan spera nel ritorno di fiamma tra Serkan e Eda

Dagli spoiler riguardanti ciò che succederà nel corso degli episodi in programmazione su Canale 5 da lunedì 16 a venerdì 20 agosto 2021 dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa, si evince che i telespettatori vedranno Eda dedicarsi al lavoro e non solo. La fanciulla architetterà una mossa strategica per scoprire cosa nasconde il famoso architetto Efe (Ali Ersan Duru): per raggiungere il suo obiettivo la giovane studentessa andrà a cena insieme al suo nuovo datore di lavoro.

Nel contempo Aydan (Neslihan Yeldan) cercherà di vederci chiaro su una faccenda, visto che sarà decisa a fare delle indagini per riuscire ad apprendere per quale motivo suo figlio Serkan ed Eda non stanno più insieme: a sorpresa Aydan in cuor suo spererà di vedere un ritorno di fiamma tra Bolat e Yildiz.

Alptekin, il figlio e Ferit preoccupati

Successivamente Serkan, il padre Alptekin e Ferit (Çağrı Çıtanak) non nasconderanno la loro evidente preoccupazione, per il fatto che tutto di colpo potrebbe venire a galla la verità sul crollo del muro che in passato causò il decesso dei genitori di Eda. A questo punto Bolat sempre più turbato dalla situazione venutasi a creare farà di tutto per riavvicinarsi a Yildiz per parlarle senza riuscire nel suo intento, poiché farà i conti anche con dei tranelli delle amiche della studentessa aspirante architetto paesaggista.

Per concludere Serkan sceglierà di svelare alla sua ex fidanzata le dinamiche dell’incidente che ha causato la morte dei suoi genitori, tramite una conversazione telefonica: purtroppo Bolat non riuscirà a essere sincero con la fanciulla ancora una volta, per aver bevuto qualche bicchiere di troppo. Quale sarà la reazione della giovane protagonista della serie televisiva di grande successo, quando apprenderà che c’è lo zampino del signor Bolat con la scomparsa dei suoi cari?