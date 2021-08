In Una vita tra qualche settimana i telespettatori assisteranno all'assoluzione di Genoveva dall'accusa di aver assassinato Marcia. Salmeron riuscirà ancora una volta a farla franca e Felipe sarà distrutto dopo aver ascoltato il verdetto del giudice. Alvarez Hermozo quindi, si recherà sulla tomba di Marcia e, tra le lacrime, le prometterà che non si arrenderà che farà giustizia. Riuscirà Felipe a trovare le prove che incastrino una volta per tutte la moglie?

Genoveva riesce a farla franca grazie alla falsa testimonianza di Laura

Tra qualche settimana, nella soap tv ambientata ad Acacias, inizierà il processo per l'omicidio di Marcia dove unica imputata sarà Genoveva.

La donna sarà più combattiva che mai e avrà dalla sua parte l'avvocato Javier Velasco, il quale non si farà scrupoli pur di ottenere una vittoria contro Felipe. Quest'ultimo intanto, riporrà molta fiducia nella testimonianza di Laura la quale, come noto, dichiarò a Mendez di aver visto il coltello utilizzato per uccidere di Marcia in possesso di Genoveva. La domestica però, nel corso delle prossime puntate, cambierà la sua deposizione, favorendo di fatto Genoveva. Ciò a causa del ricatto di Salmeron e Velasco, al corrente di un suo segreto.

Genoveva festeggia dopo esser stata assolta per l'omicidio di Marcia

Grazie alla ritrattazione di Laura, Genoveva riuscirà ancora una volta a farla franca.

Salmeron infatti, non solo riuscirà a passare da vittima della situazione, ma riuscirà nel contempo a screditare anche la figura di Felipe. Quest'ultimo, dopo aver sentito Laura dichiarare il falso in tribunale, se la prenderà con lei proprio nel bel mezzo delle vie di Acacias. Saranno Liberto e Ramon a evitare che succeda il peggio.

Il giudice alla fine, assolverà Genoveva, la quale tornerà nel quartiere da donna libera. Salmeron non perderà tempo e festeggerà la ritrovata libertà proprio accanto a Velasco, il quale non nasconderà di avere un interesse sentimentale per la sua assistita.

Felipe distrutto va sulla tomba di Marcia e tra le lacrime le fa una promessa

Su Canale 5, nel corso delle prossime settimane, i telespettatori di Una vita vedranno Felipe sempre più fuori controllo dopo l'assoluzione di Genoveva. L'avvocato verrà anche a sapere da Mendez dei suoi sospetti circa un possibile ricatto di Genoveva ai danni di Laura. Il Commissario cercherà di parlare con la domestica per capire come stiano le cose ma la ragazza respingerà ala mittente tutte le accuse.

Distrutto dalle manipolazioni messe in atto da Genoveva, Felipe si recherà sulla tomba della sua amata Marcia. Qui Alvarez Hermozo non riuscirà a trattenere le lacrime e le farà una solenne promessa, ossia quella di continuare a combattere perché giustizia sia fatta.

Riuscirà Felipe a incastrare una volta per tutte Genoveva? In attesa di news in merito, si ricorda che la soap Tv Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10, subito dopo la messa in onda di Beautiful.