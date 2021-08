La soap opera di origini turche intitolata Brave and Beautiful (in lingua originale Cesur ve Güzel) prosegue la propria messa in onda fra intrighi, vendette e misteri sempre al centro della scena.

La situazione sembrerà cambiare tra i due protagonisti principali Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün). Nello specifico ,dalle anticipazioni si evince che il giovane, sempre disposto a tutto per vendicare la morte del suo defunto padre, organizzerà una sorpresa per la sua amata il giorno del suo compleanno all’interno di un museo.

Anticipazioni Brave and Beautiful, episodio del 27 agosto: Cesur sorprende la moglie Sühan

Nel 40° episodio dello sceneggiato ambientato a Istanbul, trasmesso su Canale 5 venerdì 27 agosto 2021 dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, nonostante sua moglie Sühan gli abbia detto di non voler trascorrere il giorno del suo compleanno in sua compagnia, Cesur deciderà di sorprenderla: in particolare il giovane organizzerà una cena in un posto del tutto insolito e per niente romantico, ossia un museo.

Gli spoiler raccontano che durante la serata Cesur continuerà a stupire Sühan, facendole avere come regalo un calendario personalizzato.

Un furgone blindato della polizia viene colpito da un veicolo, Riza fugge durante una sparatoria

Nel contempo avrà luogo un incidente durante il trasferimento di Riza (Yiğit Özşener), poiché il furgone blindato della polizia penitenziaria all’improvviso verrà colpito da un veicolo non identificato, che subito dopo l’accaduto sparirà nel nulla, senza lasciare alcuna traccia.

A questo punto Mutlu, uno degli scagnozzi del potente proprietario terriero Tahsin (Tamer Levent), aprirà il blindato per accertarsi che sia tutto apposto, ovvero per verificare che Riza si trovi al suo interno: quest’ultimo - nel bel mezzo di una sparatoria - coglierà l’occasione al volo per darsi alla fuga.

Scendendo nel dettaglio Mutlu, non appena estrarrà la sua arma da fuoco, verrà colpito all’improvviso da dei proiettili, senza riuscire a mettere fine a uccidere il fratello della farmacista Adalet (Nihan Büyükağaç), desideroso di vendicarsi del perfido Tahsin, diventato suo cognato dopo aver trascorso circa 30 anni dietro le sbarre del carcere senza aver commesso nessun crimine.

Quali saranno i prossimi avvenimenti? Riza sarà irrintracciabile o finirà di nuovo in prigione? Tutto questo sarà chiarito solo negli episodi successivi.