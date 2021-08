L'appuntamento più atteso del daytime di Canale 5 è sicuramente quello con Uomini e donne. La popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, tornerà in onda nuovamente in daytime, pronta a tener compagnia al pubblico per la nuova stagione tv 2021/2022. Le prime anticipazioni rivelano che, anche nella prossima edizione, Maria De Filippi proverà a sorprendere il suo affezionato pubblico, dando probabilmente la possibilità alla prima tronista trans di mettersi in gioco per poter cercare il grande amore della sua vita.

Il ritorno di Uomini e donne in tv: le prime anticipazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022 rivelano che il programma tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre, come sempre nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:15 circa.

Le registrazioni del programma, però, sono previste già da fine agosto: si vocifera che la data delle prime riprese ufficiali possa essere quella del 29 agosto e che ai primi appuntamenti potrebbero partecipare anche alcune delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island.

In attesa di avere notizie certe sulle prime registrazioni di Uomini e donne, le anticipazioni sul cast rivelano che quest'anno saranno quattro i nuovi tronisti che si metteranno in gioco.

Tra i nuovi tronisti di settembre anche una donna trans

I loro nomi, al momento, sono ancora top secret, anche se tra i nuovi volti che popoleranno lo studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi potrebbe esserci una tronista trans.

La sua identità non si conosce ancora, ma a quanto pare si tratterebbe di una ragazza che ha portato già a termine il suo percorso di transizione e che dal prossimo settembre potrebbe avere la possibilità di mettersi in gioco nello studio della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sempre per quanto riguarda il cast dell'edizione 2021/2022, è confermata la presenza in studio della dama torinese Gemma Galgani.

Ancora una volta, la protagonista indiscussa della versione over del programma, si rimetterà in gioco per cercare di trovare la sua anima gemella, dopo le batoste degli ultimi anni.

Confermati gli opinionisti di Uomini e donne

In studio Gemma avrà modo di ritrovare anche la sua nuova "nemica": trattasi della dama Isabella Ricci, che per molti potrebbe diventare la nuova "star" della trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

Capitolo opinionisti: le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la padrona di casa resterà fedele alla formula "squadra che vince non si cambia". Così, dal prossimo settembre, i telespettatori ritroveranno la coppia composta da Gianni Sperti e Tina Cipollari, pronta a commentare le nuove vicende di tronisti, dame e cavalieri del trono over.