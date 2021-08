Tante novità attendono i telespettatori di Una vita nel corso delle puntate in onda prossimamente su Canale 5. Le trame spagnole riportano che Felipe Alvarez Hermoso avrà una reazione furiosa nei confronti di Laura Alonso.

L'avvocato, infatti, aggredirà la domestica alla presenza del vicinato, rea di aver permesso la scarcerazione di Genoveva Salmeron con la sua falsa testimonianza in tribunale.

Una vita: Genoveva torna in libertà in attesa del processo

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate che si potranno seguire nelle prossime settimane in Italia, si soffermano sulle conseguenze del tradimento di Laura.

Tutto avrà inizio nel momento in cui Felipe e Genoveva inizieranno a farsi la guerra. L'avvocato non crederà più a sua moglie, convincendosi che sia l'assassina di Marcia. Quando Cesareo verrà liberato dopo aver dimostrato la sua estraneità ai fatti, sarà proprio Salmeron a finire in carcere. A prendere le difese della dark lady ci penserà Javier Velasco, il quale riuscirà in breve tempo a farle ottenere la libertà in attesa del processo.

Felipe non accoglierà positivamente il ritorno di Genoveva a casa. L'uomo apparirà adirato con lei soprattutto dopo aver letto una lettera che gli ha inviato Santiago da Cuba. Dopo aver letto la missiva, Salmeron cadrà a terra priva di sensi e verrà trasportata in ospedale.

Qui le condizioni di salute della donna peggioreranno improvvisamente e, in seguito ad una crisi, andrà incontro ad un aborto.

Salmeron si allea con Laura e Velasco per vendicarsi del marito

Genoveva soffrirà profondamente per la perdita del bambino. La dark lady sarà talmente sconvolta da meditare una vendetta nei confronti del marito, reo a suo parere di non aver fatto nulla quando Mendez l'aveva arrestata e tradotta in galera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Salmeron, per portare avanti il suo piano, si avvarrà della complicità sia di Velasco che di Laura, di cui conosce un segreto.

Intanto Cesareo si preparerà a testimoniare contro Genoveva in occasione della prima udienza del processo. Velasco riuscirà a mettere in difficoltà il guardiano, mentre Laura farà perdere le sue tracce per qualche ora.

Alonso tornerà poi improvvisamente ad Acacias per avere un chiarimento con Felipe. Quest'ultimo accetterà che la domestica testimoni contro sua moglie, nonostante non si fidi completamente di lei.

Anche la dark lady nutrirà dei dubbi su Laura, mentre Velasco la rassicurerà.

Felipe aggredisce Alonso in pubblico

In tribunale, Felipe sarà molto teso e arriverà al punto di perdere il controllo dinanzi alla stampa. Per questo motivo, l'avvocato comincerà ad avere contro di sé l'opinione pubblica. Laura lascerà Alvarez Hermoso in una brutta posizione quando lo accuserà di abusi dopo aver scagionato Genoveva, testimoniando il falso.

La reazione di Felipe non si farà attendere, e aggredirà Alonso in pubblico.

Mendez, invece, scoprirà che Velasco sta tenendo sotto scacco la cameriera e informerà Alvarez Hermoso della faccenda.