Cresce l'attesa da parte dei fan di Uomini e donne, per il ritorno della trasmissione di Maria De Filippi. Anche quest'anno, il dating show dei sentimenti di Canale 5 è stato riconfermato nel palinsesto della stagione televisiva 2021/2022. La data di inizio è fissata per lunedì 13 settembre, anche se le registrazioni cominceranno con diversi giorni di anticipo. In un primo momento, la primissima registrazione era fissata per il 23 agosto, ma stando a quanto rivelato da Amedeo Venza sui social, le nuove riprese sono slittate.

Slittano le registrazioni di Uomini e donne 2021/2022

Nel dettaglio, a fornire nuovi dettagli sulle registrazioni di Uomini e donne, ci ha pensato l'esperto dio gossip Venza, che sul suo profilo Instagram, ha reso nota la notizia dello slittamento del programma.

"Slittano di un giorno le registrazioni delle prime puntate di Uomini e donne. Domani 24 e mercoledì 25 agosto", ha scritto sui social.

E così, i nuovi tronisti del programma dei sentimenti di Maria De Filippi e i protagonisti del trono over, si ritroveranno in studio con un giorno di ritardo rispetto alla data prevista inizialmente.

Tina Cipollari e Gianni Sperti confermati a Uomini e donne

In attesa di rivedere tutti i protagonisti del programma dei sentimenti di Maria De Filippi all'opera, è confermatissima la presenza dei due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Ancora una volta saranno l'uno al fianco dell'altro, pronti a commentare le vicende dei nuovi tronisti e dei protagonisti del trono over.

Occhi puntati in primis su Tina Cipollari che, sicuramente, non abbandonerà l'ascia di guerra nei confronti della sua "nemica giurata" Gemma Galgani, con la quale è arrivata ai ferri corti nelle passate edizioni del programma di Canale 5.

Gemma Galgani, dopo le delusioni della passata edizione, non ha alcuna intenzione di "mollare la presa" e, ancora una volta, sarà pronta a mettersi in gioco per cercare di trovare la sua vera anima gemella, in grado di farle battere il cuore.

Gemma e Isabella: sarà 'guerra' tra le due dame del trono over?

Un altro ritorno molto atteso dal pubblico di Uomini e donne, è quello della dama Isabella Ricci, che lo scorso anno ha stregato il pubblico con il suo arrivo.

Complici i modi di fare eleganti e raffinati, Isabella ha subito conquistato gli spettatori del programma che hanno visto in lei la "perfetta antagonista" della dama torinese Gemma.

Tra le due, in effetti, non sono mancati gli scontri al vetriolo e c'è da scommettere che le diatribe continueranno anche durante la stagione 2021/2022 del dating show sentimentale di Canale 5, in onda a partire dal 13 settembre in poi alle 14:45 circa.