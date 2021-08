Nella puntata 10 di Aşk Mantık İntikam, che andrà in onda il 27 agosto su Fox Türkiye, Esra e Ozan inizieranno a vivere segretamente il loro amore, ignari del fatto che i gemelli Yılmaz siano al corrente della cosa. Infatti Çınar spronerà Çağla a lottare per conquistare Ozan e la ragazza farà di tutto pur di separare la ritrovata coppia.

La scoperta di Çınar

La puntata numero nove di Aşk Mantık İntikam ha portato diversi segreti a galla. Dopo vari dubbi e "investigazioni" Çınar ha scoperto che Esra è la ex moglie di Ozan. Tale rivelazione ha fatto infuriare il ragazzo, visto che ha sempre ritenuto Ozan un amico, anche perché gli ha raccontato i sentimenti che prova per Esra, chiedendogli pure dei consigli.

Tra i due ormai è guerra aperta: da un lato Çınar non è disposto a rinunciare a Esra per un amico "traditore", dall'altro c'è Ozan che vuole nuovamente conquistare il cuore della sua ex.

La seconda verità che è venuta a galla è "l'identità" di Çınar, ovvero che in realtà è il figlio del proprietario della Milenyum Soft, il signor Arif, nonché il fratello gemello di Çağla. Il ragazzo, per entrare in conflitto con Ozan, ha deciso di gestire le quote societarie del padre.

Il bacio tra Esra e Ozan

Çınar ha iniziato a fare di tutto pur di avvicinare a sé Esra, arrivando anche a proporle una promozione: da semplice tirocinante potrebbe diventare la sua assistente. Sarebbero dovuti uscire insieme a cena per discutere della cosa, ma Ozan, con la scusa di fermarla in ufficio per del lavoro, è riuscito a impedirglielo.

A fine giornata, mentre erano in procinto di rientrare a casa, Esra ha ricevuto una telefonata da parte di Çınar, che ha fatto scattare la gelosia di Ozan, che le ha strappato il telefono dalle mani, buttandoglielo in mezzo alla strada.

Da quel momento in poi Ozan è stato un fiume in piena: ha detto a Esra di essere geloso e di aver creato l'azienda soltanto per lei, con la speranza che un giorno potesse andare a trovarlo.

La ragazza è rimasta spiazzata, pensava che l'ex marito l'avesse dimenticata, ma in realtà non è così e i due hanno suggellato il loro amore con un bacio, sotto lo sguardo impietrito di Çağla, che gli ha scrutati da lontano.

Per Çağla è guerra aperta

Cosa succederà nella puntata numero 10 di Aşk Mantık İntikam? Esra e Ozan inizieranno a vivere il loro sentimento, ma non lo faranno alla luce del sole, ignari del fatto che Çağla li abbia visti mentre si baciavano.

Intanto quest'ultima racconterà a Çınar ciò che ha visto e il gemello la spronerà a non arrendersi e a combattere per conquistare il cuore di Ozan.

Per questo motivo Çağla inizierà a fare la carina con Ozan, proprio davanti a Esra. Addirittura confesserà a quest'ultima di essere convinta del fatto che prima o poi riuscirà a convolare a nozze con Ozan. In più, facendo finta di niente, chiederà a Esra se nella sua vita è "presente qualcuno", la risposta della ragazza sarà decisa: "Si e presto lo scoprirai".

L'appuntamento con Aşk Mantık İntikam è per venerdì 27 agosto su Fox Türkiye.