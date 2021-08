Lorenzo Pugnaloni è un giovane scrittore e giornalista, conduce una trasmissione radio chiamata 'Mondo Tv' dove parla ed intervista personaggi provenienti dai reality di Maria De Filippi.

Lorenzo Pugnaloni a Blasting News parla del suo ultimo romanzo uscito e del suo futuro professionale.

L'intervista

Ciao Lorenzo, come stai? Come hai trascorso questa estate un po' insolita per via del Covid?

"Ciao Marco, tutto bene!. Si, hai ragione è stata un'estate un po' insolita, ma allo stesso tempo spero sia una rinascita da tutto ciò che abbiamo passato. A giugno ho concluso il mio percorso da liceale, ho fatto l'esame di maturità e sono rimasto soddisfatto dell'esito; poi ho voluto davvero godermi l'estate a pieno tra mare, piscina, vacanze e amici...

Ultimi giorni di relax insomma prima di iniziare il mio percorso all'università!".

Da qualche mese è uscito il tuo nuovo libro, di cosa tratta?

"Il libro si intitola Dove il sole non tramonta mai e parla di un ragazzo che purtroppo è caduto nel tunnel della droga, è un tossicodipendente che vuole riprendersi in mano la propria vita e decide di entrare in una comunità per fronteggiare il suo percorso di quattro anni. Il giovane in questione si chiama Thomas, ho scritto questo romanzo dopo essere stato testimone in prima persona di alcuni racconti di ragazzi che sono stati in comunità. L'obiettivo era quello di creare un racconto con una bella trama ricca di riflessioni, episodi, peripezie e un finale davvero inaspettato!.

Volevo evidenziare che nella vita siamo noi che decidiamo la nostra strada, la possiamo cambiare percorrendo varie direzioni, ma arriviamo sempre alla fine nel nostro piccolo posto nel mondo. Ovviamente l'intento è stato quello di spazzare ogni pregiudizio e tentare di far aprire la mente delle persone, per far capire loro che una persona va conosciuta prima di essere giudicata".

Sei giovanissimo eppure hai già pubblicato due libri, da dove trai ispirazione per i tuoi libri?

"Tornando al primo, che dire, è stato un trampolino di lancio nel mondo della scrittura; mi ha aiutato a crescere personalmente, ho imparato a buttarmi in nuove esperienze migliorando con il tempo. La scrittura è stata sempre qualcosa di importante per me, uno spazio in cui dominano due cose fondamentali, la fantasia e la libertà.

Per il primo libro mi sono ispirato semplicemente alla mia immaginazione nel voler creare una storia d'amore, per il secondo come detto precedentemente, mi sono ispirato alle testimonianze che ho potuto ascoltare personalmente".

Tra poco ricomincia anche il tuo programma che conduci, Mondo Tv: cosa rappresenta per te questo programma?

"Mondo TV rappresenta molto per me, è un momento in cui cerco di portare leggerezza, cerco di intrattenere le persone intervistando e chiacchierando con volti che provengono dai vari programmi tv, ovviamente potrai immaginare che punto molto su quelli che partecipano a Uomini e donne. Metto sempre il lato umano al primo posto, sono ospiti che tratto come se li avessi a casa seduti su delle poltrone".

Sei molto social, gestisci una pagina Instagram che si occupa di Gossip che conta più di 350mila follower, ma com'è Lorenzo fuori i social? Che rapporto hai con i tuoi follower?

"Il rapporto che ho con i miei follower è bellissimo, per me è fondamentale. Mi capita di parlare spesso con loro, chi mi segue sa che questo profilo è nato come Fanpage di Uomini e Donne, ma oggi è molto di più poiché condivido anche la mia quotidianità con chi mi segue. Fuori dai social sono un ragazzo normalissimo, che ama uscire con i propri amici e divertirsi, e ovviamente con tanti sogni nel cassetto da realizzare".

L'intervista è finita qui, per me è sempre un piacere intervistarti. Hai un saluto da fare ai tuoi fan e ai nostri lettori?

"Piacere mio e ti ringrazio. Saluto con tanto affetto i tuoi lettori e tutti quelli che mi supportano sempre!".