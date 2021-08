Maria De Filippi è pronta a riaprire le porte dello studio di Uomini e donne, la popolarissima trasmissione dei sentimenti che tornerà in onda da settembre in poi per l'edizione 2021/2022. I primi retroscena su questa nuova stagione rivelano che si partirà con quattro nuovi tronisti che si metteranno in gioco durante la prima parte dell'anno per cercare la loro anima gemella. E poi ancora in studio potrebbero esserci alcune delle coppie protagoniste di questa ultima edizione di successo di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Retroscena Uomini e donne, prima registrazione 2021/2022

Nel dettaglio, stando ai retroscena che circolano sul web e sui social, la prima registrazione di Uomini e donne sarebbe in programma per il prossimo 29 agosto, giorno in cui dovrebbe rialzarsi il sipario sulle avventure dei protagonisti del trono classico e over.

Per vedere in onda il programma di Maria De Filippi, però, bisognerà attendere ancora un po' di settimane, dato che la prima puntata di questa nuova edizione sarebbe prevista per lunedì 13 settembre, come sempre alle ore 14:45 circa.

Uomini e donne, quindi, da settembre tornerà a occupare la fascia oraria che per tutto il periodo estivo è stata nelle mani delle nuove soap turche Brave and Beautiful e Love is in the air, le quali cambieranno programmazione sempre su Canale 5.

In studio debutterà la prima tronista trans di U&D

Nel corso della prima registrazione di Uomini e donne di questa stagione tv 2021/2022 ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi quattro tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro dolce metà.

Tra le novità annunciare, quella dell'arrivo della prima tronista trans della storia del programma. Trattasi di una ragazza che avrebbe già completato il suo processo di transizione e che nella vita farebbe la commessa.

Al momento, però, non si conosce l'identità della prima tronista trans di Uomini e donne, così come quella degli altri tre protagonisti del programma di Canale 5 che terranno banco con le loro vicende sentimentali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le coppie di Temptation Island potrebbero approdare a Uomini e donne

Inoltre, durante la prima registrazione di questa nuova edizione, potrebbe esserci spazio anche per le vicende delle coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island.

Del resto, quella di questa estate è stata l'edizione col maggior numero di "coppie sfasciate" e di nuove coppie che si sono formate proprio all'interno del villaggio tra fidanzati/e e tentatori/tentatrici.

Una su tutte è quella formata da Manuela e Luciano, che sono tra i più seguiti sui social e che potrebbero rimettere piede a Uomini e donne per svelare al pubblico come sta procedendo la loro relazione post reality.