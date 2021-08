Sta facendo molto discutere la notizia che Gemma si sia rifatta ancora prima di cominciare la nuova edizione di Uomini e donne. La scelta della dama del Trono Over di sottoporsi a ben due interventi chirurgici (uno al seno e l'altro meno invasivo alle labbra) sta lasciando senza parole gran parte degli spettatori del dating show: tra questi spicca Karina Cascella, che su Instagram ha espresso tutta la sua perplessità sulle ultime "mosse" della torinese.

Critiche per la 'regina' di Uomini e Donne

Martedì 24 e mercoledì 25 agosto sono state registrate le prime due puntate della nuova edizione di Uomini e Donne, quelle che saranno trasmessa in televisione a partire dal 13 settembre.

Le anticipazioni, che stanno circolando sul web in questi giorni, riguardano soprattutto due importanti novità: l'identità dei quattro tronisti del cast e il nuovo aspetto fisico di Gemma.

La discussa Galgani, infatti, durante l'estate è sparita dai social network per far sì che non trapelasse nulla sui cambiamenti che ha deciso di apportare a due parti del suo corpo. La torinese, infatti, nell'ultimo periodo ha affrontato un intervento di mastoplastica e un altro meno invasivo per aumentare il volume delle labbra.

La notizia dei due nuovi ritocchini sta facendo il giro del web e sta suscitando l'indignazione di gran parte degli spettatori del programma di Maria De Filippi: il pensiero comune, infatti, è che la dama del Trono Over stia esagerando nell'affidarsi al chirurgo plastico, soprattutto alla sua età e per motivi apparentemente non necessari, ma puramente estetici.

Il commento dell'ex opinionista di Uomini e Donne

Tra coloro che si sono detti contrari ai nuovi ritocchini di Gemma c'è un'influencer che è stata opinionista di Uomini e Donne in passato.

Giovedì 26 agosto, infatti, un follower di Karina Cascella le ha chiesto un parere sul seno nuovo che si è regalata Galgani durante le vacanze, e la sua risposta è stata tra l'incredulo e lo scettico.

"Gemma si è rifatta il seno, ti prego torna", ha scritto un fan nel box di domande che la napoletana ha aperto in mattinata per poter chiacchierare un po' con chi la segue su Instagram.

La replica della donna è stata: "Ma che dici, dai non ci credo. Non è possibile una cosa del genere, sarebbe folle alla sua età. Ditemi che è una bufala".

Karina, dunque, ha provato a mettere in dubbio la fondatezza della notizia, ma a quanto pare è tutto vero.

Liti per Gemma al rientro a Uomini e Donne

Dando un'occhiata agli spoiler delle prime due puntate di Uomini e Donne 2021/2022, infatti, si scopre che Gemma si è davvero rifatta il seno e non solo questo.

Nel corso della registrazione che Maria De Filippi ha condotto il 25 agosto, Galgani è stata messa alle strette da Tina Cipollari e da Riccardo Guarnieri sui ritocchini che ha fatto durante l'estate. Dopo un'iniziale titubanza, la dama ha ammesso di aver fatto delle punturine per ingrandire le labbra, un'operazione decisamente meno importante e dolorosa rispetto a quella di mastoplastica.

Il ritorno della torinese negli studi Elios dopo quasi tre mesi d'assenza è stato all'insegna delle litigate: la "regina" del Trono Over, infatti, in questi giorni ha discusso con l'opinionista, con l'ex di Ida, ma anche con Biagio Di Maro e con Isabella Ricci.

La stagione appena iniziata, dunque, si prospetta difficile e ricca di emozioni negative per Gemma, che proprio prossimamente festeggerà il suo dodicesimo anno consecutivo nel cast del dating show.