Uomini e donne potrebbe non essere l'unico programma tv al quale parteciperà Gemma Galgani nei prossimi mesi. Un rumor che sta prendendo piede sul web, infatti, sostiene che la 71ennne sarebbe tra i candidati al cast di un reality-show che tornerà in onda su Canale 5 nella primavera del 2022. La dama del Trono Over, dunque, potrebbe essere uno dei concorrenti della nuova edizione de La Talpa, format di cui Mediaset ha acquistato i diritti per le prossime sei stagioni.

Indiscrezioni sulla 'regina' di Uomini e Donne

Non è di certo la prima volta che Gemma viene accostata ad una trasmissione diversa da Uomini e Donne.

In passato, ad esempio, si è ipotizzata la partecipazione di Galgani al Grande Fratello Vip, ma questa voce non si è mai concretizzata.

L'ultimo rumor che sta circolando sulla protagonista indiscussa del dating-show di Maria De Filippi, è quello che la vorrebbe tra i personaggi famosi candidati al cast di un reality-show che sarà trasmesso su Canale 5 il prossimo anno, per la precisione nella primavera del 2022.

Si dice, dunque, che la torinese potrebbe figurare tra i concorrenti della nuova edizione de La Talpa (altri nomi sono quelli di Pierluigi Pardo e di Cristiano Malgioglio), programma che debutterà sulle reti Mediaset tra qualche mese e soprattutto dopo alcuni anni di stop.

La "regina" del Trono Over sarebbe pronta a mettersi in gioco in un format molto diverso da quello al quale è abituata a partecipare, un format faticoso sia a livello mentale (si devono fare tante strategie per capire chi è "la talpa" del gruppo) che fisico (sono molte le prove che i protagonisti devono affrontare ogni settimana nelle puntate in diretta).

Possibile ritocco al naso per Gemma prima di Uomini e Donne

Un altro Gossip che sta impazzando in questi primi giorni di agosto su Gemma, è quello riguardante il suo imminente ritorno negli studi di Uomini e Donne.

Il prossimo 29 agosto, infatti, Galgani parteciperà alla registrazione della prima puntata stagionale del dating-show, quella che sarà trasmessa in televisione lunedì 13 settembre.

Stando a quello che si vocifera sui siti e sui social network, la torinese potrebbe avere in serbo una bella sorpresa per il pubblico a casa.

Da qualche tempo (più o meno da quando è terminata la precedente edizione del programma di Maria De Filippi), la 71enne non si fa vedere in viso: su Instagram, infatti, la dama del Trono Over si inquadra sempre dal collo in giù, come se volesse nascondere qualche parte del suo volto.

La teoria che stanno sposando molti fan di U&D, è che anche quest'estate Gemma potrebbe essersi sottoposta ad un intervento chirurgico per ringiovanirsi. Dopo aver fatto un lifting nel 2020, la "regina" della trasmissione Mediaset potrebbe aver ritoccato il naso con un'operazione di rinoplastica.

Il 13 settembre prima puntata di Uomini e Donne

Se Gemma si è rifatta davvero il naso, lo si saprà con certezza solamente quando in rete cominceranno a circolare le anticipazioni della prima registrazione della stagione 2021/2022 di Uomini e Donne.

La sera del 29 agosto, dunque, i fan del dating-show sapranno se Galgani si è affidata alla chirurgia per la seconda volta oppure se la sua scelta di non mostrare il viso sui social è solo un caso.

La puntata con cui il programma di Maria De Filippi esordirà dopo le vacanze, andrà in onda lunedì 13 settembre: quel giorno, inoltre, i telespettatori assisteranno alla presentazione dei quattro nuovi tronisti (tra cui ci sarà anche una transgender) e agli aggiornamenti delle storie d'amore che sono nate in studio l'anno scorso tra le dame e i cavalieri del parterre.