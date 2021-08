E' tutto pronto per la nuova edizione di Uomini e donne. Dopo Joel e Andrea Nicole, sono stati svelati i nomi di Roberta e Matteo Fioravanti. Su Witty Tv, è stato divulgato il video di presentazione di Matteo: il ragazzo ha raccontato di essere single da tre anni. Inoltre, ha descritto la sua donna ideale. Infine, ha parlato della sua vita privata.

'Sono un mammone'

Matteo Fioravanti ha 24 anni ed è di Roma. Il nuovo tronista, nel video di presentazione, si è detto orgoglioso della sua famiglia: "Provengo da una famiglia molto umile ma piena d'amore".

Poi, ha aggiunto: "Viviamo in una casa popolare, siamo in 7". Il giovane non ha nascosto di avere vissuto dei momenti delicati durante la sua infanzia, ma il papà si è sempre rimboccato le maniche per non far mancare nulla alla famiglia. Il 24enne ha confidato di non vergognarsi del suo passato: "ci sono stati dei momenti in cui erano le candele ad illuminare casa".

Il nuovo protagonista del dating show di Maria De Filippi ha ammesso di avere un punto debole: "Sono un mammone". Come raccontato da Matteo, prima di andare a dormire regala sempre un bacio alla mamma. Dal punto di vista professionale, Fioravanti ha rivelato di avere giocato a calcio per svariati anni: a causa della pandemia e di una serie di infortuni, ha dovuto appendere i scarpini al chiodo.

Oggi, Matteo lavora nel negozio di gastronomia di famiglia, mentre nel week end consegna pizze a domicilio.

La donna ideale

Archiviato il capitolo relativo alla sua vita privata, il nuovo tronista ha ammesso di essere single da tre anni: l'ultima storia è giunta al capolinea perché non aveva più sentimenti. A tale proposito Fioravanti ha chiosato: "Stare da soli è bello, ma mi manca una persona accanto".

Il giovane ha fatto sapere di essere una persona molto timida, ma se riesce ad aprirsi si affeziona molto e dà tutto sé stesso.

Il nuovo protagonista di Uomini e Donne ha spiegato come deve essere la sua donna ideale: "Mi piacciono le ragazze more. Non cerco una modella..." Il 24enne dice di amare anche le imperfezioni in una ragazza, così come il chilo di troppo.

Chi è Matteo Fioravanti?

Matteo Fioravanti non ha nascosto di essere un ragazzo molto timido. Dalla partecipazione a Uomini e Donne, cerca una persona che abbia voglia di fare tantissime cose insieme a lui. Nel video di presentazione, il diretto interessato si è fatto un augurio speciale: "Mi auguro di trovare l'amore e quella persona che mi faccia dire che ne è valsa la pena".

Il 24enne ha anche descritto sé stesso: "Sono una testa calda e non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno". In passato, a causa della timidezza, Matteo spesso ha subito ma ora sente di non avere più peli sulla lingua.