Ida Platano continua a essere la dama più chiacchierata e discussa di Uomini e donne. Costantemente al centro dell'attenzione durante il suo percorso in trasmissione, la dama del trono over, anche in queste settimane in cui la trasmissione è ferma per la pausa estiva, continua a mantenere un rapporto diretto con i suoi numerosissimi fan che la seguono sui social. Ed è proprio lì che, in alcuni casi, Ida si ritrova a fare i conti con un bel po' di critiche, tra cui quelle di chi la considera una "donna brutta", così come lei stessa ha svelato su Instagram.

Nuove critiche contro Ida Platano, star di Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida Platano è una delle dame protagoniste di Uomini e donne che si ritrova costantemente al centro dell'attenzione mediatica.

Sui social la dama non perde occasione per mettersi in mostra e farsi vedere dai suoi fan, anche adesso che i riflettori sul programma di Maria De Filippi sono spenti.

Ida ha ammesso che spesso le capita di dover fare i conti anche con un bel po' di critiche e polemiche sul suo conto.

In particolar modo, la migliore amica di Gemma Galgani, ha ammesso che si ritrova a dover rispondere ai messaggi di persone che la considerano "brutta e fin troppo artificiale".

'Mi vedono brutta', dice Ida Platano

Una polemica che Ida aveva affrontato già in passato, quando un nutrito gruppo di fan l'aveva attaccata per il suo uso smodato di filtri nelle storie pubblicate sui social.

Questa volta Ida, seppur con la consueta eleganza che la contraddistingue e senza dare troppo peso alle critiche e alle parole cattive che le vengono rivolte contro dai fan, ha scelto di fare chiarezza su Instagram.

"Visto che alcuni mi vedono brutta, io cerco sempre di curarmi", ha precisato la dama protagonista di Uomini e donne, la quale ha ammesso di essere sempre attenta al suo aspetto fisico e di cercare di curarsi quanto più possibile per non fare "brutte figure".

Il possibile ritorno di Ida Platano a Uomini e donne 2021/2022

Polemiche a parte, Ida Platano continua a essere alla ricerca del suo vero amore. Le ultime frequentazioni della dama nello studio di Uomini e donne non hanno dato l'effetto sperato.

Infatti sta trascorrendo la sua estate da single, così come ha confermato in una recente intervista, ammettendo che il suo grande amore al momento è soltanto suo figlio Samuele.

Essendo ancora single, quindi, non si esclude che Ida Platano possa tornare a mettersi in gioco nel corso della prossima edizione di Uomini e donne, la cui messa in onda è prevista da settembre su Canale 5. Ci sarà il ritorno della dama di Brescia? I fan sperano di sì.