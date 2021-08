Mancano venti giorni alla prima registrazione stagionale di Uomini e donne. Domenica 29 agosto, infatti, Maria De Filippi condurrà la puntata con la quale il dating-show poi debutterà su Canale 5 a metà settembre, quella in cui sarà presentato il cast della nuova edizione. Tra le anticipazioni che circolano in rete, il possibile intervento al naso di Gemma Galgani e la presenza in studio di alcune coppie di Temptation Island 2021.

Gemma ancora 'regina' di Uomini e Done Over

L'edizione 2021/2022 di Uomini e Donne ripartirà da dove si è interrotta quella precedente: Gemma Galgani sarà ancora protagonista del programma dopo un'estate vissuta da single.

Le anticipazioni che stanno circolando sulla prima puntata della nuova stagione (che andrà in onda su Canale 5 lunedì 13 settembre), fanno sapere che la torinese tornerà davanti alle telecamere per cercare quell'amore che insegue ormai da oltre 12 anni.

Un rumor che non ha ancora trovato conferme, invece, sostiene che la dama del Trono Over potrebbe regalare un colpo di scena al pubblico dopo le vacanze. Si vocifera, infatti, che la 71enne potrebbe essersi sottoposta ad un altro intervento chirurgico dopo il lifting al viso di un anno fa.

Da quando il dating-show è in pausa, i fan hanno notato che Gemma non fa più vedere il suo volto sui social network: quando pubblica qualche Instagram Stories, infatti, la discussa Galgani si inquadra sempre dal collo in giù.

L'ipotesi più accreditata, è che la "regina" del format Mediaset potrebbe aver fatto una rinoplastica, ovvero un'operazione al naso.

Quattro tronisti in arrivo a Uomini e Donne

Sempre nel corso della prima puntata di Uomini e Donne 2021/2022, Maria De Filippi presenterà il cast del nuovo Trono Classico. Il 29 agosto, infatti, saranno resi noti i nomi dei quattro giovani (due ragazzi e due ragazze) che cercheranno l'amore in televisione: tra questi, si sa che ci sarà una transgender, ovvero una persona che in passato era un uomo e che oggi ha completato il proprio percorso di transizione fisica.

L'appuntamento che sarà trasmesso in televisione il 13 settembre, inoltre, potrebbe essere quello giusto per aggiornare il pubblico su quello che hanno fatto i vari protagonisti del cast durante l'estate. Se alcuni "veterani" come Gemma, Ida, Armando e Isabella torneranno sicuramente ad occupare il loro solito posto nel parterre dopo le vacanze, lo stesso non si può dire per Riccardo, Roberta, Nicola e Biagio, tutti ancora in dubbio.

Temptation Island e il 'crossover' con Uomini e Donne

Un'altra anticipazione che sta circolando sulla prima puntata stagionale di Uomini e Donne, è quella riguardante gli ospiti del debutto. Maria De Filippi, infatti, si starebbe preparando ad accogliere in studio alcune delle coppie di Temptation Island 2021, quelle che hanno regalato maggiori spunti di discussione.

Non dovrebbero mancare all'appello Claudia Venturini e Ste Socionovo, che sono diventati marito e moglie lo scorso 7 agosto. Alle nozze hanno partecipato tutti i protagonisti dell'edizione del reality-show appena conclusasi, fatta eccezione per i ragazzi/e single, che sono stati invece esclusi dalla lista degli invitati.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti si ritroveranno faccia a faccia (e lui potrebbe annunciare il proprio ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6), così come Jessica Mascheroni e Alessandro Autera.

Gli ex più discussi, però, restano Manuela Carriero e Stefano Sirena: i due potrebbero presentarsi negli studi di U&D con i loro nuovi compagni, i tentatori Luciano e Federica.