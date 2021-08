Ida Platano, storica dama di Uomini e donne, continua ad essere uno dei personaggi più discussi e costantemente al centro dell'attenzione social. In queste ore, la protagonista del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, è tornata a parlare su Instagram e ha risposto alle domande dei numerosissimi fan che, in questi giorni, le hanno chiesto se si fosse nuovamente fidanzata dopo la fine delle sue relazioni nate nel programma di Canale 5. Immediata la reazione di Ida che, sui social, ha messo in chiaro le cose e ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale attuale.

La verità di Ida Platano sul nuovo ipotetico fidanzato fuori da Uomini e donne

Nel dettaglio, durante gli ultimi giorni si sono rincorse diverse voci legate ad un possibile nuovo fidanzato di Ida Platano, post uscita di scena da Uomini e donne.

In queste settimane la trasmissione di Canale 5 è in pausa per il consueto stop estivo che proseguirà fino ai primi di settembre.

Ida, al termine della passata stagione, non è uscita dallo studio del dating show di Maria De Filippi con nessuno dei cavalieri, nonostante avesse iniziato nuove frequentazioni.

'Non c'è nessuno', precisa Ida Platano parlando del fidanzato

Eppure, dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri e la frequentazione con Armando Incarnato, la dama Ida non ha ancora voltato pagina definitivamente, confermando in queste ore di essere ancora single.

"In tantissimi mi chiedete se ho il fidanzato. No, non ce l'ho il fidanzato. Non c'è nessuno. Va tutto tranquillo. Io sto bene così", ha ammesso Ida Platano che in questo modo ha messo a tacere i rumors sul suo conto, specificando a chiare lettere che non c'è nessun altro nella sua vita.

"Quando sarà sarà, se arriverà si vedrà. Già ho una vita molto impegnata, figuriamoci. Manca solo quello...", ha chiosato Ida prima di salutare i suoi fan social che continuano a seguirla e sostenerla con tanto affetto anche adesso che sono spenti i riflettori su Uomini e donne.

Le prime novità sulla nuova edizione di Uomini e donne: da settembre su Canale 5

In attesa di scoprire se ci saranno delle evoluzioni nel corso di questa estate, fervono i preparativi per la nuova edizione del programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

A settembre ripartirà la nuova edizione del dating show: anche quest'anno è confermata la presenza del trono classico e quella del trono over che convivranno insieme nello stesso studio, proprio come è successo nella stagione 2020-2021.

Una delle novità più importanti di Uomini e donne, però, avrà a che fare con la presenza della prima tronista trans che approderà nello studio del programma di Canale 5.