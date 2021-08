La perfidia di Genoveva non conoscerà limiti nelle nuove puntate di Una Vita. Le anticipazioni raccontano infatti che la dark lady, per vendicarsi dei vicini che le hanno voltato le spalle per l'ennesima volta, mediterà di farli fuori in poche ore. A darle una mano sarà Aurelio, il suo nuovo marito dopo l'abbandono definitivo di Felipe. Dopo questo evento spartiacque, Acacias 38 subirà un importante salto temporale che darà inizio all'ultima stagione della soap.

Anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate

Genoveva è in carcere per la morte di Marcia, ma non ci starà a lungo.

Grazie all'intervento del suo avvocato Velasco, infatti, riuscirà a ricattare Laura affinché ribalti la sua testimonianza e venga scagionata.

Felipe giurerà vendetta e prometterà a se stesso e alla compianta Marcia di fare tutto ciò che è in suo potere per farla pagare alla consorte.

Come svelano gli spoiler di Una Vita, l'avvocato non ce la farà a fermare Genoveva. I due si lasceranno e, dopo diverso tempo, accadrà qualcosa d'impensabile.

Genoveva abbandonerà il quartierino per un periodo di tempo, ma vi farà ritorno con le peggiori intenzioni e nuovamente sposata.

Genoveva sposa Aurelio e distrugge Acacias

Nelle nuove puntate di Una Vita, la perfida Salmeron rientrerà nel quartierino al fianco del suo nuovo marito Aurelio, pronta a farla pagare ai vicini.

Questa volta, però, il suo piano andrà ben oltre ogni aspettativa. Con la complicità del marito metterà un ordigno nella piazza, che esploderà in tutta la sua potenza.

Diversi vicini perderanno la vita e tra essi la povera Marcelina, con grande dispiacere dei domestici.

L'esplosione avrà conseguenze terribili anche per Ramon, che perderà in poche ore sia il figlio che la moglie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ramon vedovo e disperato, spoiler Una Vita

Lolita riuscirà a rifugiarsi nella bottega mentre l'ordigno piazzato da Genoveva esploderà nella piazza. Qui si troverà Antonito, che resterà intrappolato nelle macerie.

Il giovane Palacios verrà trasportato d'urgenza in ospedale, dove i medici proveranno a fare l'impossibile per salvarlo.

A nulla varranno i loro tentativi e morirà tra le braccia della sua Lolita.

Ramon non perderà solo il figlio, ma anche la sua seconda moglie Carmen, anch'essa coinvolta nell'esplosione ordinata da Genoveva. Palacios rivivrà l'angoscia provata per la morte della povera Trini e, non sapendo che altro fare, lascerà il quartierino ormai distrutto.

Il povero Ramon tornerà ad Acacias molto tempo dopo, cambiato e con uno stato d'animo che gli impedirà di riallacciare i rapporti con le persone care rimaste. Non volendo stare nell'appartamento nel quale viveva con Carmen, proverà a voltare pagina cambiando abitazione, ma sarà solo una mera illusione.