Cresce l'attesa dei fan per le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, quelle che saranno registrate a partire da fine agosto. Un rumor che sta impazzando sul web da qualche tempo, e rilanciato anche da Signoretti sulla sua rivista, sostiene che Gemma Galgani potrebbe non essere più al centro delle dinamiche del Trono Over: a sostituire la sfortunata dama, potrebbe essere la già apprezzatissima Isabella Ricci, new entry del cast.

I gossip sulla nuova edizione di Uomini e Donne

Uomini e Donne 2021/2022 debutterà sul piccolo schermo a metà settembre: pare che la prima puntata della nuova edizione andrà in onda lunedì 13 ma sarà registrata qualche settimana prima.

Già a fine agosto, infatti, i siti di Gossip riporteranno le anticipazioni dei primi appuntamenti con il dating-show di Maria De Filippi, la maggior parte delle quali sul cast del Trono Over e sui ragazzi che siederanno sulla poltrona rossa.

Un'indiscrezione che serpeggia in rete da un bel po' di tempo, ad esempio, sostiene che la conduttrice del format starebbe seriamente pensando di mettere da parte la regina incontrastata della versione senior: Gemma Galgani, infatti, rischierebbe di essere sostituita da una dama che alcuni mesi fa è diventata la sua antagonista televisiva numero uno.

Tra le intenzioni della padrona di casa, dunque, ci sarebbe quella di dare più spazio ad Isabella Ricci, l'elegante donna del parterre che la scorsa primavera ha conquistato tutti con i suoi modi di fare e con i suoi commenti sempre adatti ad ogni situazione.

I dubbi sul futuro di Gemma a Uomini e Donne

Quando manca meno di un mese all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, non si placano le chiacchiere su chi sarà la vera "regina" del Trono Over.

Molti spettatori del dating-show gioirebbero nello scoprire la sostituzione di Gemma al centro delle dinamiche, anche perché sono parecchie le lamentele di chi non sopporta più di vedere sempre gli stessi siparietti con Galgani protagonista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra coloro che si sono esposti per contestare la partecipazione più che decennale della torinese al programma Mediaset, spicca Karina Cascella. La napoletana ha usato i social network per suggerire alla 71enne di arrendersi al fatto che la persona giusta non la troverà mai in televisione: "Sarebbe pure ora che se ne tornasse a casa sua dopo 10 anni.

Trovo tutto un po' esagerato".

La classe di Isabella conquista tutti a Uomini e Donne

Da quando è terminata la precedente stagione di Uomini e Donne, Gemma non ha risparmiato frecciatine a Isabella.

Dopo aver saputo che Ricci ha debuttato su Instagram con un profilo già seguitissimo, la torinese l'ha punzecchiata a distanza dicendo: "Vedo che ha messo da parte la sua timidezza e diffidenza verso i social, dove ora è molto attiva".

Galgani, dunque, è consapevole del fatto che la collega di parterre potrebbe soffiarle da sotto il naso lo scettro di regina del Trovo Over. Da quando fa parte del cast del dating-show, è la prima volta che la bionda dama viene messa in discussione circa il suo futuro da protagonista assoluta: la sua antagonista numero uno, infatti, potrebbe sostituirla nel cuore del pubblico e in quello degli addetti ai lavori.

Maria De Filippi ha sempre elogiato Isabella per il comportamento elegante e mai sopra le righe che ha avuto davanti alle telecamere, cosa che non si può dire per la sempre più nervosa Gemma.

A settembre, quando riprenderà la regolare messa in onda del programma Mediaset, si scoprirà se le due rivali si alterneranno al centro delle dinamiche dell'Over oppure se Ricci riuscirà nel difficile intento di prendere il posto di Galgani in studio.