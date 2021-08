Avrà il peggiore degli epiloghi la storia d'amore tra Esra e Ozan, nella puntata numero 11 di Aşk Mantık İntikam. Dopo una conversazione ascoltata a metà, Ozan deciderà di lasciare Esra e la reazione della ragazza non sarà delle migliori.

Çağla dice a Ozan che lo ama

Nella puntata 10 di Aşk Mantık İntikam sembrava procedere tutto a gonfie vele tra Ozan ed Esra. Dopo essersi ritrovati, seppur non alla luce del sole, i due hanno iniziato a vivere la loro storia d'amore. Tutto è andato bene fino a quando Ozan ha dovuto abbandonare, in fretta e furia, un appuntamento romantico con Esra, per recarsi a una cena con Çağla, di cui si era dimenticato.

La ragazza, ovviamente, non ha preso bene questa dimenticanza, il fatto di essere per lui solo un'amica la fa veramente soffrire. Così, dopo l'arrivo di Ozan in ristorante, decide di andarsene via. La rabbia, però, l'ha portata a buttare fuori tutto ciò che prova per il ragazzo, che non si era ma accorto dei sentimenti che Çağla prova per lui.

Dispiaciuto dell'accaduto, e dopo un confronto con l'amico Musa, Ozan decide di far sì che non ci siano più malintesi nella sua vita e nonostante Esra voglia andare con i piedi di piombo, decide che il giorno seguente si presenterà in ufficio mano nella mano con la ragazza: tutti devono sapere che stanno insieme. Così va a dirglielo.

Ozan ascolta della vendetta di Esra

Intanto Esra è a casa a confrontarsi con la sua amica Zeynep. Lei è super innamorata di Ozan e teme che possa farla soffrire. Le due hanno parlato anche delle intenzioni che aveva Esra all'inizio, quando ha nuovamente visto Ozan: trovare lavoro nella sua azienda, con la semplice intenzione di "distruggerlo".

Esra ha ammesso di aver giocato per far sì che lui s'innamorasse nuovamente di lei, in maniera tale da vendicarsi per quello che le ha fatto passare.

Quello che le due ragazze non sanno, però, è che Ozan ha ascoltato la loro conversazione, solamente però la parte in cui Esra ha parlato della "vendetta". La cosa l'ha sconvolto così tanto, al punto da scomparire e darsi irreperibile.

Ozan chiede a Çağla se vuole sposarlo

Esra, preoccupata di non riuscire a comunicare con Ozan, è andata a trovarlo a casa. Grazie alla chiave in suo possesso riesce a entrare, ma la situazione che trova non è delle più piacevoli: la casa è mezzo distrutta, con gli arredi buttati addirittura in piscina, ma dov'è Ozan?

Il ragazzo è a casa di Çağla e senza troppi giri di parole le chiede se vuole sposarlo.

La vendetta di Ozan

Cosa accadrà nella puntata 11 di Aşk Mantık İntikam? Tra Ozan ed Esra sarà la fine. La ragazza sarà furiosa con lui. Gli parlerà delle promesse che si sono scambiati, del progetto di mettere su famiglia e del fatto che le ha detto che non l'avrebbe più lasciata.

Ozan la guarderà con la sua faccia vendicativa e le dirà: "Com'è innamorarsi ed essere lasciata, Esra?

Fa male, vero? Ora siamo pari".

Riusciranno a risolvere il misunderstading, ma soprattutto Çağla accetterà la proposta di matrimonio di Ozan? L'appuntamento con Aşk Mantık İntikam è per venerdì 3 settembre su Fox Türkiye.