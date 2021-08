Matrimonio per una delle dame di Uomini e donne trono over. Tra le protagoniste dell'ultima edizione del dating show dei sentimenti di Maria De Filippi c'è stata Daniela Di Napoli che aveva provato a trovare l'anima gemella.

I risultati in televisione non sono stati dei migliori ma, nonostante ciò, Daniela ha trovato il grande amore della sua vita al di fuori degli studi della trasmissione di Canale 5, e di recente ha anche convolato a nozze.

Matrimonio per Daniela, ex volto di Uomini e donne over

Daniela Di Napoli a Uomini e donne si è fatta notare per il suo carattere deciso: una persona sempre schietta che in diverse occasioni ha puntato il dito anche contro Gemma Galgani per i suoi amori fin troppo "sopra le righe".

Dopo un periodo di permanenza in trasmissione, però, non è riuscita a trovare la persona giusta. Adesso il suo cuore è tornato a battere per una persona che ha conosciuto lontano dalle telecamere del programma di Canale 5.

In queste ore, infatti, Daniela Di Napoli è tornata sui social e ha postato la foto del suo matrimonio, celebrato il 24 agosto. Il caso ha voluto che si trattasse dello stesso giorno in cui è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne, che tornerà in onda dal 13 settembre.

La dedica d'amore dell'ex dama Daniela per suo marito

Daniela, dunque, è riuscita a trovare l'amore della sua vita: il marito si chiama Emiliano De Cesaris e, dal suo profilo Instagram, si apprende che lavora come personal trainer.

Nei mesi scorsi, l'ex dama del programma di Canale 5 aveva già postato diversi scatti che la ritraevano sorridente al fianco del nuovo compagno, ed ora ha raggiunto l'apice della sua felicità con il matrimonio.

"Da oggi chiamatemi signora De Cesaris. Da oggi ti chiamerò mio marito. Da oggi sarà tutto uguale a prima ma meno pesante.

Da oggi sarà tutto l'amore che posso. E tutto grazie a te. Grazie amore mio", ha scritto Daniela nella dedica d'amore che ha voluto fare al marito con tanto di scatto ufficiale post nozze.

Ripartono le registrazioni di Uomini e donne 2021/2022

In attesa di scoprire se Daniela verrà invitata in trasmissione per parlare della sua vita sentimentale dopo l'addio alla trasmissione, dal 24 agosto sono cominciate le registrazioni di Uomini e donne.

Il programma quest'anno potrà contare sulla presenza in studio della prima tronista trans della storia, che si metterà in gioco per trovare l'amore.

Spazio anche ai protagonisti del trono over, con il ritorno in studio di Gemma Galgani, che pare si sia rifatta il seno.